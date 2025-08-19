Estabilizado el incendio declarado en Sanlúcar la Mayor junto al Corredor Verde del Guadiamar El Infoca ha desplegado un dispositivo inicial con hasta cuatro aeronaves y mantiene efectivos en la zona

El dispositivo contra los incendios forestales de la Comunidad de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado ya por estabilizado la noche de este martes el incendio forestal declarado horas antes en Sanlúcar la Mayor.

Las llamas habrían comenzado en un paraje de dehesa conocido como Las Doblas, cercano al trazado del Corredor Verde del río Guadiamar, un pasillo ecológico que conecta Doñana con Sierra Morena y que fue conformado precisamente en el marco de las labores de restauración ambiental tras el gran vertido contaminante derivado de la fractura de la balsa de metales pesados de la mina de Aznalcóllar allá en 1998.

Ante este incendio próximo a un espacio catalogado como paisaje protegido, el Infoca movilizó inicialmente un helicóptero semi pesado y otra aeronave similar modelo Super Puma, además de dos aviones anfibios ligeros, tres grupos de bomberos forestales, un grupo de apoyo, dos brigadas de extinción, dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y dos camiones autobomba, para combatir el fuego.

A las 21,15 horas, el Infoca daba ya por estabilizado el incendio, manteniendo en la zona dos grupos de bomberos forestales, un grupo de apoyo, un técnico de operaciones y un especialista en medio ambiente, junto con los dos vehículos autobomba.