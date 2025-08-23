Suscríbete a
economía

El polígono más grande de Andalucía busca suelo

De espacio industrial a 'hub' estratégico, La Isla de Dos Hermanas tiene ya ocupadas sus 213 parcelas, pero hay empresas que demandan implantarse en la zona

La planta de Amazon en Sevilla ya es la más rápida del mundo

Imagen general de una de las calles del Polígono Industrial de La Isla
Imagen general de una de las calles del Polígono Industrial de La Isla V.J.

Valme J. Caballero

Dos Hermanas

Más de 3,4 millones de metros cuadrados conforman el Polígono Industrial La Isla de Dos Hermanas, el más grande de Andalucía, según confirman desde su Entidad de Conservación. A lo largo del tiempo se ha consolidado como un referente industrial del área metropolitana ... de Sevilla y de la comunidad autónoma. Así, ya no es una zona que acoge empresas sino que las atrae y las impulsa.

