El polígono más grande de Andalucía busca suelo

Más de 3,4 millones de metros cuadrados conforman el Polígono Industrial La Isla de Dos Hermanas, el más grande de Andalucía, según confirman desde su Entidad de Conservación. A lo largo del tiempo se ha consolidado como un referente industrial del área metropolitana ... de Sevilla y de la comunidad autónoma. Así, ya no es una zona que acoge empresas sino que las atrae y las impulsa.

Dada su superficie, supone un punto clave para la implantación de sociedades de diversos sectores, algo que se suma a su ubicación privilegiada, infraestructuras modernas y buena conectividad. De esta forma, se ha convertido en un entorno industrial diverso, activo y con un gran potencial de crecimiento, gestionado por la Entidad Urbanística de Conservación.

La directora de la entidad, María José López Muñoz, define este espacio como «un polígono en constante movimiento, que se adapta a los nuevos tiempos y donde las nuevas empresas encuentran un lugar bien ubicado y acondicionado». Y es que a un kilómetro se encuentra la salida a autovías A-4 y SE-40; el aeropuerto de San Pablo está a 19 kilómetros; el Puerto de Sevilla, a 9 kilómetros; y la estación de tren de Santa Justa, a 10 kilómetros.

En total, el polígono cuenta con más de 2.200 millones de metros cuadrados urbanizables y un total de 213 parcelas, todas ocupadas.

Así, este enclave industrial se considera uno de los motores de la economía local, provincial y regional y contribuye de forma significativa al desarrollo económico y, por ende, a la creación de empleo y la generación de riqueza en el territorio.

María José López Muñoz es la presidenta de la Entidad de Conservación del Polígono Industrial La Isla V.J.

Plataformas logísticas

Grandes plataformas logísticas han aterrizado en este polígono y han situado a Dos Hermanas en el mapa mundial del sector. Desde 2010 ha habido un alto índice de edificaciones que han dado cabida a este tipo de plataformas.

Por ejemplo, Transportes Sindo, Jucamar, Luis Simoes… También están instaladas varias cadenas de supermercados como Lidl, Aldi, Grupo MAS, Carrefour o Covirán. Referente a otras empresas que llevan muchos años en este lugar hay que destacar Ametel, Distasa, Brenntag Química, Lappí Industrias Gráficas o Catunambú.

La presidenta de la Entidad asegura que estar al frente de este Polígono «es una responsabilidad muy grande, ya que las necesidades de cada empresa son muy variopintas y hay que saber hasta dónde podemos ayudar o tomar medidas para su solución».

Sin embargo, a la par se trata de un importante reto ya que «tenemos como inquilinos a las mayores empresas de distribución a nivel logístico. Ello supone, al menos, la ocupación de unas 4.500 personas diarias que viene a trabajar y las idas y venidas de innumerables vehículos. Esto se traduce en un gran impacto económico local y regional y una importante ocupación laboral». En determinados periodos como la campaña de Navidad este número crece de forma sobresaliente.

Aparte de este, Dos Hermanas cuenta con industriales más aunque con bastante menos superficie.

Historia

El origen del Polígono La Isla se remonta al marco de desarrollo económico impulsado en España a partir de los años sesenta. El I Plan de Desarrollo Económico y Social aprobado por la Ley 194/1963, junto con el Decreto 153/1964 sobre Polos de Promoción Industrial en la provincia de Sevilla, incluyó a Dos Hermanas como zona prioritaria para el crecimiento industrial. En ese contexto, se planificó la actuación urbanística que daría lugar a este importante enclave empresarial.

Dada su gran extensión, el polígono fue diseñado para ejecutarse en varias fases. El Plan Parcial de Ordenación abarcó una superficie de 357 hectáreas, que fueron posteriormente urbanizadas conforme a los estándares técnicos y normativos vigentes.

En extensión, es el polígono más grande desde principios de los años 2000 y no cuenta con alta rotación ya que las empresas que llegan a La Isla apuestan por quedarse. Algunas naves pequeñas incluso son alquiladas como complemento de los grandes operadores logísticos. «al ser una Entidad de Conservación debemos asegurar la seguridad, limpieza y mantenimiento de zonas comunes. No obstante, estamos muy en conexión con el Ayuntamiento de Dos Hermanas y cada año se plantean mejoras», comenta María José López sobre los restos del polígono.

Y aunque continúa creciendo y adquiriendo cada vez más importancia en el mundo industrial, la presidenta sentencia que «aún nos queda mucho por hacer y por mejorar». Su espíritu perseverante y tenaz, unido a que es nazarena y ha visto crecer esta zona, la llevan a tener más inquietudes al frente de esta entidad.

Nave de la empresa Amazon en Megapark, frente a La Isla V.J.

La Isla y Megapark

En la zona frente al Polígono Industrial de La Isla se encuentra la zona conocida como Megapark –con 2.700.000 metros cuadrados– donde tienen su sede grandes empresas como Amazon, Grupo Arnedo o Cen Solutions, entre otras. «Jurídicamente no se ha acordado aún sí ambas actuaciones industriales formarán parte de una misma Entidad de Conservación, o dado el caso, los de Megapark crearían la suya propia», matizan desde este ente.

La multinacional Amazon se instaló en la zona hace ya cinco años. Sus instalaciones están equipadas con la tecnología más avanzada de Amazon Robotics, cuya principal prioridad es preservar la salud y el bienestar de los trabajadores. El centro cuenta también con soluciones tecnológicas de ahorro energético que logran reducir la huella de carbono global que genera hasta niveles muy bajos. Asimismo, se han instalado placas solares en el tejado y sistemas de bajo consumo (como bombillas LED) para facilitar la iluminación, afirmaban desde el centro.

Grupo Arnedo dispone de 90.000 metros cuadrados en el Polígono divididas en varias naves, que en total disponen de 53 muelles de carga, instalación fotovoltaica y espacio de oficinas, según información de la empresa. La incursión de este empresa en el municipio nazareno fue en 2011 y amplío en 2019 y 2023.

CEN Solutions es una empresa que nació en la zona centro de Dos Hermanas, en 1994, y que ha ido creciendo de forma paulatina. Así, en 2009 estableció un nuevo centro de producción en La Isla con 6.100 m2 de terreno con 4000 metros cuadrados de nave y oficinas. Así pudieron aumentar la capacidad productiva de la empresa y afrontar proyectos de mayor envergadura, una mayor contratación así como aumentar la plantilla. En 2023 ampliaron sus instalaciones en esta misma zona. También en esta zona se encuentra Grupo Puma

Sin embargo, estas empresas no pertenecen al mencionado Polígono y de momento no se sabe si se unirán y formarán parte del mismo o se creará otra Entidad de Conservación. De sumarse a La Isla el polígono crecería a varios niveles y se posicionaría en un lugar aún más importante económicamente hablando.