La Diputación de Sevilla proyecta mejoras en la red de carreteras provincial por valor de 40 millones hasta 2027

La Diputación de Sevilla ha presentado este martes su Programación Inversora Trienal 2025-2027, un plan que contempla la mejora integral de la Red Viaria Provincial y que, con 72 obras ya programadas y en marcha, tendrá un impacto directo sobre más de 200 ... kilómetros de las carreteras que son competencia de la entidad supramunicipal.

Durante su intervención, Javier Fernández, presidente de la Diputación, ha señalado que «para mantener un sistema de carreteras hay que invertir el 2%, que para la Diputación de Sevilla significa una inversión de 16 a 18 millones de euros. Todo ello para que en un tiempo prudencial tengamos una red de carreteras actualizada, moderna y que responda a las necesidades y exigencias de la gente. Ese es el reto que nos hemos planteado».

Asimismo, el presidente ha destacado unos de sus propósitos al llegar fue tener un plan de carreteras estructurado y planificado. «No quería encontrarme con carreteras que dependan del volumen del presupuesto o del remanente», ha incidido, añadiendo «quiero sea un plan conocido e interiorizado por todas y todos, y al que luego tengamos la capacidad de sumarle todos los recursos que seamos capaces de añadir».

La programación, impulsada desde el Área de Cohesión Territorial, consta de tres fases fijas y una de reajuste, establecida como mecanismo de actualización para incorporar nuevas necesidades sobrevenidas durante los tres próximos años.

Así, la diputada del Área, Teresa Jiménez ha subrayado que «son 40 millones que se van a traducir en seguridad, competitividad y en calidad de vida para toda la provincia» ya que «las obras que contempla el PIT son de diferente calado técnico, desde obras de drenaje para evitar las posibles inundaciones hasta mejoras de trazado».

Fase 1 de la programación

La Fase 1 del PIT, correspondiente a 2025, ya está en marcha con tres grupos de actuaciones diferenciadas. Por un lado, el primer grupo de actuaciones, se sitúa en los primeros cinco meses del año, e incluye 23 actuaciones licitadas en 2024 que se han programado presupuestariamente para su finalización con créditos adicionales en el Presupuesto de 2025. Este grupo conlleva inversiones por 6.389.050,54 euros en actuaciones de mejora superficial del firme, mejora de la señalización vertical (reposición y nueva implantación de señales de tráfico, paneles direccionales, balizas), las barreras de seguridad, así como repintado de señalización horizontal.

En segundo lugar la Fase 1 contiene un grupo de 10 actuaciones que se han introducido en el proceso final de programación, debido a los últimos acontecimientos climáticos adversos sufridos en el mes de marzo de 2025, por los efectos de cuatro grandes borrascas. Los daños han sido contrastados e informados tras las visitas técnicas de evaluación y seguimiento, por parte de los Ingenieros técnicos de cada zona. Así, se ha concluido la necesidad de realizar obras por importe estimado de 3.509.212,90 euros.

Por último hay que mencionar dos actuaciones cuya licitación, por importe aproximado de 1 millón de euros, ya se ha iniciado y tienen prevista su ejecución en esta anualidad.

Fase 2 de la programación

La Fase 2 del PIT, es la que se visualizará en 2026 con 22 actuaciones divididas en dos grupos de inversiones. El primero de ellos lo forman 12 actuaciones por un importe estimado de 6.963.122,62 euros. El segundo grupo contempla 10 actuaciones con un importe aproximado de 5.965.158'18 €. El montante de ambos grupos incluye obras y contratos de servicios.

Fase 3 de la programación

La Fase 3 del PIT establece inversiones proyectadas por equipos externos, aunque dirigidas por técnicos propios de la Diputación, que iniciarán y concluirán en el año 2027. Se ejecutarán al menos 16 actuaciones en 19 carreteras provinciales por un importe de 9.370.500 euros, incluyendo las obras y los contratos de servicios vinculados.

Por último, la Fase 3 Plus, todavía por determinar, se ha contemplado dentro de la programación como un mecanismo de actualización y reajuste. De este modo, el plan no se presenta como un instrumento exento de cambios sino que permitirá la incorporación de las nuevas necesidades detectadas a lo largo de estos tres años.