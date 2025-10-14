Suscríbete a
ABC Premium

La Diputación de Sevilla proyecta mejoras en la red de carreteras provincial por valor de 40 millones hasta 2027

El presidente, Javier Fernández, ha presentado la programación inversora trienal con el objetivo de tener una red viaria «actualizada, moderna y que responda a las necesidades y exigencias de la gente»

La Diputación de Sevilla presenta sus presupuestos con 656 millones de euros, 3 de ellos el barrio del Cortijo de Cuarto

El presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha presentado la programación
El presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha presentado la programación DIPUTACIÓN

S. P.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Diputación de Sevilla ha presentado este martes su Programación Inversora Trienal 2025-2027, un plan que contempla la mejora integral de la Red Viaria Provincial y que, con 72 obras ya programadas y en marcha, tendrá un impacto directo sobre más de 200 ... kilómetros de las carreteras que son competencia de la entidad supramunicipal.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app