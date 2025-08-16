Declarado un incendio forestal en El Garrobo en plena madrugada

El dispositivo contra los incendios forestales de la comunidad de Andalucía, el plan Infoca, tiene desplegados efectivos desde el comienzo de la madrugada de este sábado en El Garrobo, para hacer frente a un nuevo incendio cuyas labores de extinción avanzarían favorablemente.

Fuentes del Infoca han informado a este periódico de que las llamas fueron detectadas sobre las 01:00 horas de la madrugada de este sábado, siendo desplegados a lo largo de las siguientes horas dos aviones de carga en tierra, 14 bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente, dos vehículos autobomba y una máquina pesada tipo buldócer.

No obstante, los aviones regresaron a su base tras realizar dos descargas sobre la zona afectada por las llamas, donde ya durante la mañana siguen trabajando 14 bomberos forestales y un técnico de operaciones, con los dos vehículos autobomba y la máquina pesada.

Durante este pasado viernes, además, el Infoca daba por controlado un incendio declarado en Cantillana, donde habían sido desplegados seis grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente, junto con cuatro camiones autobomba y una máquina buldócer.

Este nuevo incendio surgido en El Garrobo, en la comarca del Corredor de la Plata, en las estribaciones de Sierra Morena, se une a los recientes incendios de San Nicolás del Puerto con unas 20 hectáreas calcinadas, principalmente dehesa poblada de encinar; y de Guadalcanal con unos 500 o 600 olivos afectados por las llamas en una superficie de unas diez hectáreas.

San Nicolás del Puerto y Guadalcanal, recordémoslo, son municipios cuya superficie está abarcada por el parque natural de la Sierra Morena Sevillana, catalogado como geoparque mundial.