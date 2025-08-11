La Policía Local acordonó el pasado viernes el entorno de la hamburguesería de Las Cabezas donde ocurrió el tiroteo

«Calma tensa» en Las Cabezas con el dispositivo policial aún reforzado por el tiroteo mortal El alcalde contacta con el Subdelegado del Gobierno para evaluar la situación del pueblo tras el crimen

En Las Cabezas de San Juan se respira aún una cierta «calma tensa» como consecuencia del tiroteo acontecido la madrugada del pasado viernes y saldado con la muerte de un varón por impacto de bala en el cráneo.

Así lo ha manifestado este mismo lunes a ABC el alcalde de la localidad, José Solano Caballero, después de haber mantenido una conversación telefónica sobre el asunto con el subdelegado del Gobierno central, Francisco Toscano Rodero, con quien ha constatado que afortunadamente, no constan nuevos incidentes.

Al respecto, el alcalde de Las Cabezas ha precisado que durante todo el último fin de semana ha continuado el dispositivo «reforzado» desplegado por la Guardia Civil y por la propia Policía Local, toda vez que este mismo domingo, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Lebrija ordenaba el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los dos detenidos por la presunta autoría del crimen.

La pareja de detenidos

Se trata de un varón de entre 35 y 40 años de edad ya «conocido» habitual de la Guardia Civil y la Policía Local, según el propio alcalde; y una mujer que viene a ser la pareja sentimental del primero.

En principio, la citada instancia judicial les atribuye un presunto delito de asesinato, dos supuestos delitos de tentativa de homicidio por los heridos de bala que sobrevivieron al tiroteo, ambos familiares del fallecido; y un delito de tenencia ilícita de armas, si bien en el caso de la mujer, se le achaca el papel de cooperadora de tales delitos.

Los detenidos son vecinos de Las Cabezas, mientras la víctima mortal del crimen y sus dos familiares heridos de bala serían vecinos de Los Palacios y Villafranca.

Tiroteo mortal en Las Cabezas

Los hechos ocurrieron casi ya en la madrugada del pasado viernes con una pelea entre ambos grupos de personas en un establecimiento de comida rápida de Las Cabezas de San Juan, un enfrentamiento que quedó disuelto pocos minutos después.

Empero, pasada una media hora, una de las familias involucradas en la pelea volvió al lugar de los hechos y comenzó una segunda reyerta, en la cual el mencionado varón de entre 35 y 40 años de edad vecino de Las Cabezas habría efectuado varios disparos con una pistola, alcanzando en el cráneo a un hombre del grupo de Los Palacios que falleció la mañana siguiente en el hospital Virgen del Rocío y dejando además heridos de bala a dos familiares de este, en concreto su padre y su cuñado.