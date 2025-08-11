El Bajo Guadalquivir reclama duplicar la A-471 y el tercer carril de la AP-4 para paliar los atascos Alcaldes de la comarca celebran una reunión y reavivan las reivindicaciones coincidiendo con las retenciones estivales

Los alcaldes de las localidades sevillanas de Lebrija y Las Cabezas de San Juan, junto al responsable de la Entidad Local Autónoma (ELA) cabeceña de Marismillas y los primeros ediles de los municipios gaditanos de Trebujena y Sanlúcar de Barrameda; han celebrado este lunes un encuentro para reclamar una vez más que sean acometidos los proyectos de duplicación de la carretera autonómica A-471 y de creación de un tercer carril en la autovía AP-4; ante los constantes atascos en tales vías.

Estos responsables municipales, todos ellos de IU salvo en el caso del alcalde socialista de Lebrija, han celebrado una reunión en Sanlúcar de Barrameda en torno al demandado proyecto de desdoble de la carretera autonómica A-471, que conecta el tramo de la autovía AP-4 correspondiente a Las Cabezas de San Juan con la mencionada localidad gaditana; una reivindicación insistentemente trasladada a la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, como administración encargada de la gestión de dicha vía.

Una vez más, como ha manifestado a ABC el alcalde de Las Cabezas, José Solano, los primeros ediles de tales municipios han recordado que la duplicación de la carretera autonómica A-471 figura en el propio Plan de Infraestructuras del Transporte de Andalucía (PITMA) 2021/2030 de la Junta de Andalucía.

Sobre todo porque, como destaca el alcalde de Las Cabezas, un informe de años atrás calculaba ya un tráfico diario de unos «11.000 vehículos» en esta carretera, que se elevaría a unos «15.000» en la época veraniega por los desplazamientos de ida y vuelta a la costa gaditana; incluyendo además «muchos vehículos pesados« por los intensos flujos económicos y actividades que acoge esta zona.

Es por eso que José Solano ha avisado, otra vez, de que la carretera A-471 es una vía claramente «sobrecargada«, especialmente durante los periodos estivales.

Y como ya en 2024 la consejera de Fomento, la popular Rocío Díaz, aseguraba en un respuesta oficial parlamentaria que el proyecto está planeado y «la programación de su ejecución dependerá de la existencia de disponibilidad presupuestaria adicional«; los alcaldes de los citados municipios han instado a la Junta de Andalucía a la licitación de la redacción del proyecto y, en paralelo, a buscar fondos para su materialización.

Tal extremo, según el alcalde de Las Cabezas, ha quedado plasmado en una carta acordada por los responsables municipales para su remisión al presidente de la Junta, Juanma Moreno; y a las consejerías competentes; bajo la premisa de que el Gobierno andaluz «no ha dado ningún paso» aún para convertir en realidad este proyecto.

El primer edil de Las Cabezas ha reclamado además, en este caso al Gobierno central, conformado por el PSOE y Sumar, avances en el proyecto de construcción de un tercer carril en el tramo de 34,4 kilómetros de la autopista AP-4 comprendido entre Dos Hermanas y su municipio, en la provincia de Sevilla, también para paliar las fuertes retenciones.

Esta actuación, recordémoslo, sigue «en fase de redacción del proyecto de trazado« más de un año después de su adjudicación a una empresa, según figura en una respuesta oficial del Gobierno emitida el pasado 13 de mayo y que incluye la precisión de que están siendo estudiadas »diversas alternativas de ampliación« de la calzada.