Al 70 por ciento las obras del carril Bus/VAO de Mairena a Sevilla para su activación a comienzos de 2026

Las obras del carril para autobuses y vehículos de alta ocupación (Bus-VAO) paralelo al trazado de la autovía A-8057 o Variante de Mairena del Aljarafe afrontan ya su recta final, porque el grado de ejecución del proyecto supera ya el 70 por ... ciento y las previsiones apuntan a su entrada en servicio aproximadamente a principios de 2026.

Esos son los plazos con los que trabaja actualmente la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, como promotora de este proyecto contratado a la empresa Acsa Obras e Infraestructuras por casi 15 millones de euros, principalmente con cargo a fondos europeos de recuperación ante la anterior crisis derivada de las restricciones ante la pandemia de coronavirus Covid-19.

Los primeros trabajos del proyecto, destinado a implantar un carril Bus/VAO de 3,6 kilómetros de recorrido en el trazado de la autovía A-8057, que conecta Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache con la autovía A-8058 (Coria-Sevilla) y, por ende, con la ronda de circunvalación SE-30; comenzaron el verano de 2024 con un plazo máximo de ejecución de 19 meses.

La conocida como Variante de Mairena, como bien saben los habitantes de dicho municipio de casi 48.000 habitantes según la última revisión del padrón municipal, sufre desde hace años y años constantes atascos matinales en su sentido hacia Sevilla, contabilizando un intenso tráfico de hasta 20.000 vehículos diarios; retenciones que conectan con las de la autovía de Coria, siempre en dirección a la ciudad hispalense.

En ese sentido, la previsión es que la plataforma sea usada por los autobuses de siete líneas metropolitanas con servicio en municipios como Mairena del Aljarafe, Almensilla y Palomares del Río, rutas que además serán remodeladas precisamente para aprovechar todas las capacidades de este nuevo carril Bus-VAO; que arranca desde la gran glorieta que distribuye el tráfico junto al acceso principal al parque PISA, principal polo industrial de esta zona del Aljarafe, para discurrir por 3,6 kilómetros hasta conectar con la SE-30, en el puente de Juan Carlos I.

El avance de las obras se traduce ya en la finalización durante el pasado mes de septiembre de los trabajos de aglomerado en la calzada derecha de la autovía A-8057 y en el ramal de servicio; acometidos en horario nocturno dada la alta intensidad de tráfico de esta carretera, como ha sido señalado.

Ahora, en esta recta final del proyecto, que cuenta con un notable viaducto sobre el trazado de la autovía de Coria, paralelo además al viaducto del tramo de la línea uno del metro que enlaza las estaciones de San Juan Alto y San Juan Bajo, se actuará en los trabajos de asfaltado y firmes en el resto de la intervención, tanto en la calzada izquierda de la A-8057 como en el propio carril Bus-VAO; incluyendo además la finalización del viaducto.

Una vez culminados esos pasos, la siguiente fase de la obra abordará la iluminación, la señalización horizontal y vertical y las defensas, así como la señalización de la Dirección General de Tráfico (DGT). para el control y correcto funcionamiento del carril Bus-VAO. Estos trabajos están previstos para finales de año, con idea de que a principios de 2026 pueda entrar en servicio, según la Consejería de Fomento.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha destacado la importante inversión de cerca de 30 millones de euros con cofinanciación europea del Gobierno andaluz con las dos plataformas Bus-VAO «para facilitar el uso del transporte público y mitigar los atascos a la entrada a Sevilla desde el Aljarafe». «La movilidad de Sevilla pasa por apostar por el transporte público y así lo estamos haciendo con dos plataformas reservadas, la línea 3 del metro e incentivando su uso con tarifas asequible con la Tarjeta del Consorcio o la Tarjeta Joven de Transporte».

El proyecto incluye igualmente, tampoco sobra recordarlo, la reforestación de la vaguada por la que discurren la Variante de Mairena y el carril Bus/VAO, por el notorio impacto de las obras en el arbolado del entorno, con una reforestación que contempla la plantación de 115 olivos, 102 pinos, el mismo número de algarrobos y 743 nuevos arbustos; «para mejorar el valor paisajístico y ecológico de la zona, otorgando la mediana de un carácter visual atractivo, además de incrementar su valor ambiental», según figura en el anejo ambiental de la actuación.

Para ello, han sido elegidas especies autóctonas de «plantas que tengan una alta tolerancia a ambientes secos con escasas necesidades hídricas», según dicho documento.