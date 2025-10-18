Un detenido por el coche interceptado en Tomares cargado de fardos de droga

La actuación desplegada este pasado viernes por la tarde por la Policía Nacional de Sevilla y saldada con la intervención de un coche que circulaba cargado con fardos de droga ha incluido la detención de un varón, según han confirmado a ABC fuentes ... policiales. Se trataría de una intervención desplegada por agentes de la Policía Nacional adscritos a la comisaría de Camas.

Las imágenes recabadas por la redacción de este periódico reflejan un turismo marca Volkswagen y de color gris, detenido en la calle Bolonia del polígono El Manchón de Tomares.

Estas imágenes muestran fardos de gran tamaño acopiados en los asientos traseros del vehículo, que presenta un coche patrulla prácticamente empotrado contra uno de sus laterales y el neumático trasero derecho totalmente desinflado, pues previamente habría mediado una persecución.

Del mismo modo, estas imágenes reflejan la actividad de varios agentes de la Policía Nacional en torno al coche, así como diversos viandantes que contemplan sorprendidos la situación.