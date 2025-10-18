Suscríbete a
La Misión de la Esperanza de Triana: sigue el traslado a la capilla de los Marineros

Un detenido por el coche interceptado en Tomares cargado de fardos de droga

Los agentes de la Policía Nacional alcanzaron al vehículo tras una persecución por la zona del polígono El Manchón

Persecución policial en Tomares: interceptan un coche cargado de fardos de droga en pleno polígono El Manchón

Imagen del coche intervenido en el polígono El Manchón
Imagen del coche intervenido en el polígono El Manchón ABC
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

La actuación desplegada este pasado viernes por la tarde por la Policía Nacional de Sevilla y saldada con la intervención de un coche que circulaba cargado con fardos de droga ha incluido la detención de un varón, según han confirmado a ABC fuentes ... policiales. Se trataría de una intervención desplegada por agentes de la Policía Nacional adscritos a la comisaría de Camas.

