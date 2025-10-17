Persecución policial en Tomares: interceptan un coche cargado de fardos de droga en pleno polígono El Manchón

La Policía Nacional de Sevilla ha interceptado la tarde de este viernes un coche que circulaba cargado con fardos que presumiblemente contendrían hachís o alguna sustancia estupefaciente similar.

Las imágenes recabadas por la redacción de este periódico reflejan un turismo marca Volkswagen y de ... color gris, etenido en la calle Bolonia del polígono El Manchón de Tomares.

Las imágenes muestran fardos de gran tamaño acopiados en los asientos traseros del vehículo, que presenta un coche patrulla prácticamente empotrado contra uno de sus laterales y el neumático trasero derecho totalmente desinflado, pues previamente habría mediado una persecución. Del mismo modo, estas imágenes reflejan la actividad de varios agentes de la Policía Nacional en torno al coche, así como diversos viandantes que contemplan sorprendidos la situación.

