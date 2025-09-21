Polémica en Sanlúcar la Mayor por el cierre del conservatorio de música, que deja en la calle a 200 alumnos

La localidad aljarafeña de Sanlúcar la Mayor y su área inmediata de influencia afrontan un serio revés en materia educativa, artística y cultural, con el cierre del conservatorio profesional de música de dicho municipio, gestionado desde 2018 por la fundación Funddatec y con más ... de 20 años de historia a sus espaldas, una situación con efectos sobre unos 200 alumnos.

El alcalde de Sanlúcar la Mayor, Raúl Castilla, ha explicado a este periódico que días atrás, la citada fundación, que gracias a un acuerdo plenario gestiona desde 2018 el centro del conservatorio profesional municipal de música, comunicó su decisión de no iniciar el curso 2025/26, en una situación de supuesto impago de nóminas a los profesores de su plantilla.

La situación, así, afecta al conjunto de la comunidad educativa de este centro de gestión privada, como precisa el primer edil, tanto en lo concerniente a las nuevas matrículas como en el caso del alumnado que no haya finalizado aún el curso 2024/2025 al estar pendiente de la tradicional fase de recuperación de septiembre.

La fundación, según el alcalde, alegaría supuestas diferencias con el Ayuntamiento con relación a la continuidad de la gestión, incidencias con la plantilla y su propia situación.

En ese sentido, Raúl Castilla ha defendido que una vez que merced a un acuerdo plenario en 2018 Funddatec se hizo con la gestión del conservatorio de música, ostentando directamente la titularidad del mismo, el Ayuntamiento de Sanlúcar se viene haciendo cargo de costes de la actividad como los suministros de electricidad y agua corriente, limpieza o mantenimiento, sin obtener canon alguno a cambio de ello.

La concesión acordada en 2018, como asegura el primer edil, expiró ya en 2020 y desde entonces, Funddatec ha seguido al frente del conservatorio en una situación «de precario».

Frente a ello, ha manifestado que ya en abril, antes de que se desencadenase esta situación, el Ayuntamiento instó a Funddatec a regularizar su relación con el centro mediante la renovación del convenio de 2018 dentro del marco legal correspondiente, para que el nuevo curso académico comenzase con esa incidencia ya resuelta.

Según sus palabras, no fue hasta el pasado 29 de agosto, con el nuevo curso ya en ciernes, cuando la fundación solicitó formalmente la renovación del citado convenio, con apenas unos días de plazo para intentar solucionar la situación, lo que dificultaba la gestión administrativa necesaria para su continuidad. De todos modos, Raúl Castilla asegura que la clave del problema es que «los profesores no están cobrando» a cuenta de los impagos de Funddatec.

En cualquier caso, el alcalde ha asegurado que el Ayuntamiento ha ofrecido en todo momento a la fundación la continuidad de «las mismas condiciones» de cesión del edificio, es decir sin canon alguno a cambio y con los gastos de suministros, limpieza y mantenimiento costeados por la Administración local. Eso sí, el primer edil ha traslado que el Consistorio solicitó igualmente a Funddatec que garantizase el desarrollo completo del curso 2025/2026.

Lo cierto es que sea como sea, la situación es que el conservatorio no iniciará el nuevo curso, con el correspondiente impacto en su comunidad, que está reclamando a las administraciones públicas soluciones a esta situación. Para ello, ya habría conversaciones entre el Ayuntamiento y la Delegación Territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, para buscar fórmulas con las que dar respuesta al alumnado.

Una nueva situación de crisis para este centro, que ya afrontó un cierre en 2018, cuando su gestión correspondía a Juventudes Musicales de Sanlúcar la Mayor, tras lo cual devino el mencionado acuerdo de la cesión de la titularidad del edificio a la fundación Funddatec.