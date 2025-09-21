Suscríbete a
Polémica en Sanlúcar la Mayor por el cierre del conservatorio de música, que deja en la calle a 200 alumnos

La fundación Funddatec estaba al frente del centro y ha comunicado la decisión de no iniciar el curso 2025/2026

Conservatorio de música de Sanlúcar la Mayor
Conservatorio de música de Sanlúcar la Mayor A.G.
Fernando Barroso Vargas

La localidad aljarafeña de Sanlúcar la Mayor y su área inmediata de influencia afrontan un serio revés en materia educativa, artística y cultural, con el cierre del conservatorio profesional de música de dicho municipio, gestionado desde 2018 por la fundación Funddatec y con más ... de 20 años de historia a sus espaldas, una situación con efectos sobre unos 200 alumnos.

