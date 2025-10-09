Suscríbete a
Un accidente de tráfico sin heridos provoca cortes de carril en la A-49 a altura de Camas

Un camión y un turismo han colisionado a primera hora de la mañana en la autovía del V Centenario en sentido Bollullos de la Mitación

Agente de tráfico de la Guardia Civil
Agente de tráfico de la Guardia Civil EP

S. P.

Un accidente entre un camión y un turismo en la A-49 sentido Bollullos en el término municipal de Camas a la altura del Carrefour provocado desde las 7.30 horas de este jueves el corte de un carril, al haberse traspasado ... uno de los vehículos accidentados al sentido contrario. Guardia Civil y servicios de mantenimiento continúan trabajando en la zona, donde no ha habido heridos, para restaurar el tráfico.

