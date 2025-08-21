Un accidente entre un camión y un coche en la A-49 provoca atascos en la salida de Sevilla

El accidente de tráfico se ha localizado en el kilómetro 0.5 de la A-49

Un accidente de tráfico, que ha tenido lugar en la mañana de este jueves complica la salida de Sevilla por la A-49, a altura de Camas, en dirección a Huelva.

Según ha informado a ABC el servicio de emergencias 112, el suceso se ha producido a las 7.45 horas, cuando varias llamadas de ciudadanos alertaban de la colisión de un turismo con un camión en el kilómetro 0,5 de la autovía A-49, a la altura de Camas y en la conexión con la SE-30.

📢🔴En Sevilla, un accidente complica la salida de la capital por la A-49 en Camas.



➡️Incidente en el 0.5.

➡️Afecta tmabién a la SE-30.

➡️Provoca el estrechamiento de todo los carriles. pic.twitter.com/bYSTK9q4Is — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 21, 2025

Se mantiene cerrado el carril izquierdo en esa zona, según información de la Dirección General de Tráfico (DGT). El siniestro coincide con una de las horas de más volumen de tráfico en la zona por lo que las retenciones también están afectado a la SE-30, que registra atascos de varios kilómetros.

A la zona han acudido los servicios de Emergencias 061 y Guardia Civil, aunque aún no se ha confirmado si hay alguna persona herida en el siniestro.