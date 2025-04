Rocío Blanco: «Hemos puesto todos los cortafuegos para que no vuelva a haber fraude en la formación»

La entrevista se hizo en la tarde del pasado lunes y poco después Rocío Blanco recibió la llamada del presidente de la Junta para acudir al consejo de Gobierno extraordinario en San Telmo, en el que Juanma Moreno anunció a sus consejeros la fecha del ... adelanto electoral, antes de comunicárselo a los andaluces en un vídeo. El 19 de junio es la cita con las urnas y la consejera de Empleo, discreta, se resiste a decir que le gustaría continuar una Legislatura más en el Ejecutivo andaluz, aunque lo deja entrever con una sonrisa. «Tenemos un proyecto que todavía no ha terminado, nos han pillado tiempos muy malos, ha sido una Legislatura durísima », comenta recordando los 100.000 ERTE que tuvo que tramitar de golpe su consejería en solo dos meses de 2020. «Sigo pensando que soy gestora, no política», subraya esta inspectora de trabajo, nacida en Córdoba en 1966, que dirigía la Tesorería General de la Seguridad Social de Málaga cuando la llamó Luis Garicano para ficharla como consejera "naranja" en el Gobierno de cambio.

¿Cómo recuerda el salto de su actividad profesional a la política?

Llegué con un vértigo tremendo porque no me sentía a la altura del reto que se me planteaba. Al principio dije que no muchas veces; luego me convencieron y, afortunadamente, pude conformar un equipo buenísimo, con gente que nunca había tenido incardinación política, a la que lo único que le movía era lo mismo que a mí: intentar hacer algo para mejorar Andalucía desde una esfera diferente de la que veníamos, en un sitio en el que tienes mucha más capacidad de hacer cosas. La mayoría de quienes formamos el equipo de la consejería somos funcionarios públicos y prácticamente todos los cargos directivos han trabajado en la lucha contra el fraude.

Es la hora del balance: ¿Le gustaría repetir o volvería al ámbito privado?

Tenemos un proyecto que todavía no se ha terminado. Primero tendría que ganar un equipo que nos ofreciera seguir y poder contar con mis colaboradores, porque, al final, sin ellos yo no soy nada, estamos muy cohesionados. Ahora mismo estoy metida en la gestión y vería poco adecuado el estar pensando qué va a ser de mí pasado mañana, cuando todavía tenemos mucho que hacer hasta que sean las elecciones.

Las expectativas electorales de Ciudadanos son ahora mucho menores. ¿Se sigue identificando con este grupo político?

Bueno, yo me sigo identificando con la gestión para mejorar la vida de los andaluces, eso es lo que al final nos movió a todos. Creo que lo bueno que tiene este Gobierno es que ninguno nos damos cuenta de quién nos ha sentado en el sillón. Tenemos tanta ilusión y tantas ganas de hacer cosas que el partido que haya detrás creo que es lo de menos. Pienso que eso se ha notado, la sociedad lo está viendo. Al final lo que te mueve es tu proyecto e intentar hacer cosas positivas con honestidad y rigor.

¿De qué logros se siente más orgullosa y qué deja pendiente?

Cuando llegamos a la consejería nos encontramos con una falta de organización tremenda y unas graves lagunas de gestión. Lo primero que intentamos hacer es ponerlo todo en orden. Hicimos un plan director de ordenación de las políticas de empleo que fue nuestra guía de trabajo. Teníamos varias bases: modificar los servicios públicos de empleo y los incentivos dentro de las políticas activas de empleo, y reactivar la formación profesional. Y en paralelo, mejorar la negociación colectiva y la seguridad y salud laboral. El Servicio Andaluz de Empleo tenía una tasa de intermediación laboral muy baja, del 3%, y el 96% era contratación pública. Montamos dos proyectos, el modelo de gestión integral y el perfilado estadístico, para darle más utilidad al SAE. El primero se basa en ordenar mejor los medios materiales y personales y el segundo permite determinar el índice de empleabilidad de los trabajadores para casar la demanda con la oferta de empleo. Junto a ello hemos recuperado la formación, que estaba prácticamente desaparecida de la comunidad autónoma durante casi diez años y judicializada. La formación es una de las grandes patas de nuestro proyecto. Iniciamos la FP para el empleo cambiando el fondo y la forma. Desterramos las subvenciones, que estaban muy judicializadas porque se había creado un gran fraude. Ahora, con las licitaciones, solo se paga a las empresas una vez que se ha comprobado que la formación se ha impartido, no como antes que se pagaba y luego venían los reintegros. Y además se hace la formación que necesita el tejido productivo.

¿Puede asegurar que ya no cabe el fraude en los cursos, que se ha erradicado?

Yo entiendo que sí, eso queremos pensar. Hemos puesto todos los cortafuegos para que la Formación no vuelva a tener fraude y que se hable de la formación en positivo. En este mes se pone ya en marcha un programa de activación de control de la formación a través de firmas biométricas. Vamos a tener una 'app' en la que se va a emitir una serie de información a un receptor que va a haber en el aula de formación al inicio y al final -y también entre medias en un procedimiento aleatorio-, y que va a permitir verificar con un reconocimiento facial que tanto el profesor como los alumnos están presentes, para nosotros comprobar que efectivamente se está impartiendo la formación. Tiene una capacidad para determinar más de 6.000 controles y va a poder hacer más de tres millones de registros. Va a ser muy potente y creemos que a ser un refuerzo para que realmente no exista fraude ni volvamos a vivir lo que se ha vivido desgraciadamente en nuestra tierra.

¿La intermediación del SAE ha mejorado con las nuevas herramientas?

La mejora del SAE es un proyecto a largo plazo. Efectivamente, la intermediación está mejorando. Ya tenemos una radiografía del mercado de trabajo que hemos conseguido con estadística descriptiva en la que podemos determinar las ocupaciones y las actividades que hay en cada territorio al milímetro. Eso le sirve mucho a los orientadores y permite casar realmente la oferta con la demanda.

¿Está mejor el mercado de trabajo andaluz que cuando empezó la legislatura?

Los datos nos los dan el paro registrado y la EPA. Se han creado 168.800 nuevos empleos en Andalucía en el último año 2021, se ha rebajado el número de desempleados en 173.300, el número de ocupados ha crecido exponencialmente; tenemos 3.229.000 ocupados en Andalucía, en el último año se han dado de alta 149.000 nuevos afiliados en el régimen general de la Seguridad Social. Esos son datos objetivos. Tenemos 573.174 autónomos en Andalucía, 12.584 más en el último año.

¿Puede afirmar que el comportamiento del mercado laboral andaluz es mejor que la media española?

Sí. Por ejemplo, en creación de empleo: uno de cada cinco nuevos puestos de trabajo en España en el último año es andaluz, y Andalucía lleva siendo ya ocho meses consecutivos la comunidad con mayor número de autónomos. Uno de cada tres nuevos autónomos a nivel nacional es andaluz. El crecimiento del empleo es superior a la media en términos absolutos y también en términos relativos.

Pero es un mercado 'dopado' por los ERTE.

Ya se han acabado los ERTE en abril y los últimos datos reflejan que está subiendo la afiliación en lo que llevamos de mes en 50.000 trabajadores en Andalucía; el 22% de la nueva creación de afiliados a nivel nacional es andaluz. Estamos viendo que ya la red protectora de los ERTE no existe, ni la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos y que, sin embargo, se sigue creando empleo en la comunidad, aun cuando todavía la temporada alta de contrataciones, que es la época estival, no ha llegado. Con lo cual esperamos que a partir de ahora el incremento de las contrataciones sea aún mayor.

¿Cómo ha funcionado la administración electrónica en la gestión de los miles y miles de ayudas laborales por la pandemia?

Como balance de la legislatura yo sobre todo me quedaría con que hemos acercado la administración al ciudadano y hemos eliminado muchas trabas burocráticas. Diseñamos medidas de forma que a los ciudadanos no se les tuvieran que pedir papeles. Por ejemplo, para el complemento de los ERTE le pedimos los datos directamente al SEPE. Sabíamos qué trabajadores habían estado con suspensión de contrato y les dimos automáticamente el dinero. Hemos automatizado precisamente para simplificar la gestión de cara a los ciudadanos y en eso hemos sido pioneros en España. Las ayudas a la solvencia, que afectaban a seis consejerías y a diez direcciones generales, el presidente de la Junta nos pidió que las tramitáramos desde Empleo por la experiencia que teníamos. Han sido 667 millones de euros los que se han dado al tejido productivo.

¿Todo eso se ha hecho con robots?

Para los procesos de robotización hemos llegado a tener hasta 64 robots, que han permitido el ahorro de 1,3 millones de euros y han hecho el trabajo equivalente a 238 funcionarios, que nos los tenemos en toda la consejería. Gracias a ello, hemos podido dedicar a nuestros funcionarios a tareas de mayor valor añadido, a resolver asuntos que necesitan el factor humano y no a trabajos mecánicos y rutinarios que un robot puede hacer.