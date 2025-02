Netin Club capta tres millones de euros para doce empresas en España

Tres años después de su fundación en Córdoba, el club de inversores privados Netin ha captado en rondas de financiación tres millones de euros para doce proyectos, de los cuales hoy siguen activos once, según ha informado a ABC Enrique Toledo, su responsable de operaciones ... y ayuda de proyectos. Los fundadores de Netin Club son Enrique Saint-Gerons, Sergio Rodríguez, Óscar Espinar y José Antonio Caballero.

Algunas de las empresas para las que ha captado inversiones el club Netin, presidido por Sergio Rodríguez, son: Check to Build, Encapsulae, RedClaimer, Rithmi, Rocking Baby y Kolaboo. «Las empresas invertidas son de los sectores de la alimentación, construcción, derecho y salu d, entre otros. Frente al resto de ecosistema inversor en España, desde Netin Club hemos profesionalizado este sector, dando ventanas de oportunidad de hasta 60 días a cada proyecto y llegando a presentar más de 30 proyectos a lo largo de un año», explican las mismas fuentes. Actualmente, el club (www.netinclub.com) tiene en España un centenar de miembros, 60 de ellos en Córdoba.

«Nuestros inversores son profesionales y no profesionales. Los no profesionales no tienen la inversión como forma de vida, son empresarios que buscan participar en empresas o startup con los beneficios que les generan sus negocios. En septiembre de 2019 empezamos con nuestra expansión nacional. A día de hoy Netin Club tiene en España 10 clubes repartidos por Córdoba, Málaga, Huelva, Granada, Sevilla Capital y Provincia, Toledo, Islas Baleares, La Coruña y Lugo», explica Enrique Toledo».

Tique medio de inversión

Para captar inversiones, Netin organiza una reunión mensual a nivel nacional donde se presentan tres proyectos. «Esos proyectos han sido previamente analizados por el departamento de proyectos del club y presentados ante un comité de expertos que selecciona qué proyectos se presentan en cada reunión mensual. Nos encargamos de todas las negociaciones previas, facilitando así que los inversores decidan si entran o no en el capital social de la empresa», añade el responsable de operaciones de este club, en el que se puede invertir desde 1.000 euros, poniendo así la inversión al alcance de cualquiera». El tique medio de inversores no profesionales es de 15.000 euros y el de profesionales, a parir de 50.000 euros.

Networking

Enrique Toledo explica que el objetivo del club es que «nuestros inversores decidan invertir con el mayor conocimiento, para lo cual organizamos rondas de formaciones en materia de inversión». Además, Netin « no sólo solo apuesta por la inversión, sino también por los contactos entre los empresarios de su red , para lo cual organizamos mensualmente, y de manera presencial, desayunos o comidas, donde viene un ponente de éxito».

¿Cómo se financia Club Netin? «Por un lado, tenemos las cuotas mensuales de los miembros del club. Aparte del evento de inversión y el acceso a la inversión en esos proyectos, el club tiene más actividades, como desayunos o comidas de trabajo con ponentes de éxito, formaciones en materias de inversión y planes de beneficios. La inversión es a libre elección para el inversor y trabajamos -dice Toledo- con las empresas en una comisión en caso de éxito de inversión».