Salsas Quietud salta al lineal con su incorporación a los 'súper' Sánchez Romero

Julio Estalella fue ingeniero en Abengoa durante casi 30 años hasta que salió en un ERE y se reinventó

Salsas Quietud debuta en el lineal e incorpora su producto a la cadena de supermercados Sánchez Romero. La firma resurge literalmente de las cenizas después de que un incendio asolara el pasado verano el almacén con toda su mercancía.

Esta compañía creó el 'tabasco andaluz' en 2020. Está capitaneada por Julio Estalella, un ingeniero de Abengoa que de pronto se vio en el paro al salir en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) tras 27 años en la firma. Decidió entonces probar a fabricar salsa picante estilo louisiana añadiendo vinagre de Jerez y otros productos autóctonos como la piel de naranja amarga de Sevilla.

Ensayo, error... Fue probando sabores en la cocina de su casa hasta que un día invitó a una barbacoa a un grupo de amigos para que probaran su mejunje y lo compararan con otros que ya estaban en el mercado. La salsa elegida fue la casera y reunieron entre todos lo sfondos para iniciar la venta online. «Ningún buen plan ha sido delante de una ensalada», bromea el ahora emprendedor a sus 59 años.

Alza el vuelo con distribución en los aeropuertos

La firma alza el vuelo con su venta en cuatro aeropuertos españoles. Estas salsas se distribuyen en las tiendas 'duty free' de los aeródromos de Sevilla, Jerez, Madrid y Barcelona. «El futuro está en el exterior», asegura Estalella.

Una de las estrategias de este emprendedor es frecuentar ferias de productos gastronómicos como son 'Alimentaria' o 'Salón Gourmet'.

Ya han empezado a cosechar algunos frutos: Salsas Quietud ha empezado a surtir a un distribuidor en Singapur y está en negociaciones con otro en Alemania. «Con el primero me he llevado un año de noviazgo y ahora se ha animado con sus primeros palets», explica.

Salsas Quietud en un lineal junto con otras referencias de aderezos ABC

Su próximo objetivo será encontrar un partner para distribución nacional y reforzar la comercialización de productos en mayor formato para «reducir costes».

Por el momento, la firma vende sus referencias en 25 establecimientos gourmet (que aportan el 20% de su facturación) y también las distribuye a grandes restaurantes.

Por su parte, el canal online contribuye con el 15% de las ventas, siendo los pedidos de los aeropuertos y de los supermercados Sánchez Romero los que concentran el 60% de los encargos.

En total, la firma tiene cinco propuestas en el mercado, siendo su producto estrella 'Habanera', un aderezo creado con cáscara de naranja amarga desecada, vinagre de Jerez y vino oloroso.

Los jóvenes 'calientan' el mercado del picante

La venta de productos picantes en España aún tiene mucho margen de recorrido: el consumo en nuestro país es muy inferior al de otros destinos europeos. En los últimos años, ha crecido tímidamente, con incrementos de alrededor del 5% en el caso de las salsas. Los jóvenes son quienes animan este segmento.

¿La causa? Están más familiarizados con las opciones 'ardientes' tras la popularización de la comida de países como India, México, Tailandia o China.

Así lo cree el experto en retail Jorge Mas, que atribuye el impulso del picante a un par de razones más: «por lo general, son opciones saludables, ya que no emplean azúcares y la gente ahora busca cuidarse». «Además, la juventud practica la cocina de los 20 minutos y este sirve para añadir sabor de forma rápida a los platos», concluye.