El precio de las naves logísticas cae por primera vez en Sevilla desde la pandemia

El mercado inmobiliario logístico alcanza al fin la estabilidad tras años de escalada con una leve caída de precio. El valor medio durante el segundo trimestre del año fue de 413 euros por metro cuadrado, un 3,4% menos que hace un año, según ... datos del 'Informe de mercado inmobiliario en Iberia Q2' de MVGM, una consultora especializada en la gestión inmobiliaria. Este análisis indica que también ha habido un descenso con respecto al trimestre anterior del 5,7%.

Esta evolución dista de la vivida en el conjunto de la región, donde el valor siguió creciendo hasta los 411 euros por metro cuadrado, un 5,6% más que hace un año. De hecho, esa es la situación en todas las provincias, salvo en Málaga, que también ha sufrido un freno en el encarecimiento de las naves y espacios logísticos. El dinamismo de otras ubicaciones, especialmente las situadas en Almería han sido clave para elevar los precios, como muestra en informe. En esta última provincia el coste medio del metro cuadrado ha superado los 416 euros, un 26,5% más que en el segundo trimestre de 2024.

Estos datos no significa que el mercado sevillano esté agotado, sino que alcanza una estabilidad, con la primera caída del precio desde la pandemia. Precisamente, la crisis sanitaria impulsó este sector disparando la demanda de nuevas naves y acelerando proyectos de nuevos espacios logísticos.

Carlos González, director de Logística en MVGM, explica que «las estadísticas del segundo trimestre han reafirmado la vitalidad del mercado logístico en España. A pesar de los desafíos macroeconómicos globales, el sector sigue demostrando una capacidad excepcional para crear valor y atraer inversores, y consolidando su posición como uno de los motores clave de nuestra economía«.

Por territorios, Madrid se ha posicionado a la cabeza del mercado de venta con un precio medio de 760 euros por metro cuadrado, superando a Cataluña (585 euros/m2) y País Vasco (528 euros/m2), lo que subraya su dinamismo y atractivo inversor.

En cuanto al segmento del alquiler, la tendencia es aún más clara. El precio medio nacional de alquiler se ha establecido en los 4,4 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre de 2025, experimentando una notable variación anual del 6% y trimestral del 2,1%. La Comunidad de Madrid también ha liderado este apartado con un promedio de 5,4 euros/m2, lo que le ha permitido superar a Cataluña (5,1 euros/m2) y País Vasco (5,2 euros/m2).

Estos datos han demostrado una demanda sostenida en los principales núcleos logísticos del país, especialmente en aquellas áreas que combinan una infraestructura adecuada y condiciones operativas competitivas. «La fuerte demanda y el crecimiento constante, tanto en venta como en alquiler, demuestran que el sector sigue siendo capaz de crear valor en un mercado que cambia permanentemente. El futuro de la industria logística en España se presenta con claras oportunidades de crecimiento sostenible y estratégico», concluye el responsable de Logística en la consultora que ha realizado el estudio.