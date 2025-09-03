Suscríbete a
Illa se ve con Puigdemont en Bruselas para salvar su Gobierno y el de Sánchez

El precio de las naves logísticas cae por primera vez en Sevilla desde la pandemia

El valor del metro cuadrado se situó en 413 euros en el segundo trimestre, un 3,4% menos que hace un año

La ZAL del Puerto de Sevilla crece con dos nuevas naves que levantará en un suelo de 12.000 metros

Una de las naves logísticas situadas en el puerto de Sevilla
Elena Martos

El mercado inmobiliario logístico alcanza al fin la estabilidad tras años de escalada con una leve caída de precio. El valor medio durante el segundo trimestre del año fue de 413 euros por metro cuadrado, un 3,4% menos que hace un año, según ... datos del 'Informe de mercado inmobiliario en Iberia Q2' de MVGM, una consultora especializada en la gestión inmobiliaria. Este análisis indica que también ha habido un descenso con respecto al trimestre anterior del 5,7%.

