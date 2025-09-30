Los nuevos 'sputnik' de Juan Martínez Barea inician la revolución desde Andalucía

Puntualísimos a las 9.30, los becarios del programa de emprendimiento Sputnik, armados con un cuaderno, un bolígrafo y una botella de agua, han estrenado la sexta edición en el auditorio Cartuja Center. Este año ha aumentado la participación hasta los 520 alumnos de entre 16 y 26 años procedentes de institutos, universidades y empresas que se sumergen en «un proyecto que aspira a liderar una revolución»

Con ese empuje ha aparecido este martes el impulsor de este programa Juan Martínez Barea, fundador y presidente de Universal DX, la startup de biomedicina y bioinformática enfocada al reto de desarrollar un test de sangre para la detección temprana de cáncer. Como en las cinco ediciones anteriores, ha sido el encargado de abrir el primero de los tres campus que se celebran bajo el paraguas Sputnik.

«La mejor forma de tener éxito en la vida es estar rodeado de gente ambiciosa que ya ha tenido éxito», ha asegurado, subrayando la frase sobre la pantalla instalada en el escenario. Por eso es necesaria esa convivencia entre los participantes que han sido seleccionados. Este año el equipo ha recibido más de 1.500 solicitudes, pero un tercio ha conseguido una plaza.

La intención es «armar un ejército de 5.000 jóvenes con ganas de liderar proyectos que dejen huella». De momento han pasado por este seminario 2.500 de ellos gracias a la colaboración de empresas como Banco Santander, Grupo MAS, Acesur, Uturri o ABC de Sevilla. Con esta última edición serán algo más de 3.000 y se sentarán las bases para los próximos cuatro años.

«Sputnik quiere ser un cañonazo de idealismo para que las cosas cambien, un espacio para compartir la ambición de una nueva generación de líderes», ha asegurado. De un modo más explicativo ha comentado que «aquí pretendemos dar las herramientas para que cuando llegue el momento de elegir en la vida, escojáis la vía que os lleve más lejos», pero para ello «hay que abrir la mente, relacionarnos con personas que no están en nuestro grupo ni sean cercanas a él». Por eso la organización ha creado un sistema de agrupación por nombres de planetas para fomentar esas nuevas relaciones.

«Hemos visto ejemplos de becarios que han salido de aquí y han creado proyectos juntos. Esto también sirve para unir a las personas», ha avanzado Martínez Barea. También ha advertido de que «no sólo queremos que seáis brillantes y ambiciosos, también buscamos un compromiso con nuestra tierra. Hay que salir fuera y estar allí todo el tiempo que sea necesario, pero luego hay que volver y apostar por España y por Andalucía, porque aquí sobra talento, pero falta ambición e idealismo«.

Entre los perfiles que han destacado en años anteriores y que han logrado hacerse con una plaza en el popular programa ha comentado el caso de una campeona de karate que además de tener un curriculum brillante en Bachillerato ha recogido aceitunas. También el de otro alumno de 9,3 de nota media en el grado de Biotecnología que se puso la camisa de camarero durante varios años para sacar adelante el negocio familiar. «Buscamos algo más que buenas calificaciones», ha señalado el empresario.

«Queremos cambiar la mentalidad y eso lo hacemos a través de nuestros ponentes», ha señalado antes de hacer las presentaciones. En esta primera jornada pasarán por el escenario del Cartuja Center Jesús Alcoba, director creativo de La Salle Campus Madrid y experto en liderazgo; Ignacio Dean, divulgador y escritor, ha sido el primer español en dar la vuelta al mundo a pie la primera persona en unir a nado los cinco continentes; Eduardo Strauch, superviviente del accidente de avión de 1972 en los Andes; Khadija Amin, refugiada política y expresentadora de noticias de la televisión nacional de Kabul antes de la vuelta de los talibanes; Pilar Manchón, directora mundial de Estrategia e Investigación de Google; Miguel Milano, presidente de Salesforce.com, considerada la empresa más innovadora del mundo y Luis Bolaños, fundador y presidente de Naturgreen.

La sesión del miércoles contará con María Galán, líder de la ONG Babies Uganda; Ousman Umar, presidente de Nasco Feeding Minds; Guadalupe Fernández, la mayor experta en la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano; David Troya, fundador de las startups Ikono y Glumping Hub; Eduardo Dávila Miura, torero y socio director de Bull Team y David Cerdá, filósofo y escritor.

Los campus de Sputnik se dividen en tres sesiones. Esta primera que ha comenzado es el Bootcamp y se centrará en el espíritu emprendedor. La segunda, que se celebrará el 27 y 28 de octubre, es el Techcamp, orientado a la tecnología y el tercero es el Startupcamp, al mundo de la empresa y tendrá lugar el 1 y 2 de diciembre.

¿Por qué Sputnik?

Antes de que alguien lanzara la pregunta, el fundador del programa ha aclarado el motivo de bautizarlo como Sputnik, el nombre del famoso satélite ruso que aceleró la carrera espacial. Martínez Barea ha recordado que en plena guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el 'Sputnik' fue lanzado un 4 de octubre de 1957 al espacio y durante 21 días logró orbitar alrededor de la Tierra emitiendo un sonido que era percibido en todo el mundo.

Aquel hito puso muy nervioso al bloque americano que supo de inmediato que se había quedado atrás. En ese momento decidió duplicar recursos y agitar esa carrera que cambió el mundo. A partir de ahí se creó la NASA, se inventó internet y se desarrolló la industria aeroespacial. El empresario ha reflexionado sobre el hecho de que «un avance que era muy perjudicial para Estados Unidos logró impulsar su tecnología hasta llegar a la Luna». «A aquello lo denominaron el 'momento Sputnik' y fue una llamada de atención para no conformarse. Yo aspiro a que todo lo que hacemos aquí sea un 'momento Sputnik' para Andalucía».

