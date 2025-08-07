Suscríbete a
Javier Becerra es el nuevo CEO de Quantica Renovables, líder andaluz del autoconsumo

El directivo releva al fundador Alfonso Garcés, que seguirá vinculado a la compañía

Javier Becerra: «Somos una referencia en el autoconsumo por nuestras altas capacidades en ingeniería»

Javier Becerra, nuevo CEO de Quantica Renovables
Javier Becerra, nuevo CEO de Quantica Renovables abc
Luis Montoto

La compañía sevillana Quantica –uno de los líderes del sector del autoconsumo energético en España– acaba de culminar un proceso de cambio en su cúpula directiva. La firma andaluza fraguó hace dos años su fusión con el gigante surcoreano Hanwha. Una vez consolidada esta ... operación, Javier Becerra –que hasta ahora ha ejercido la posición de director de autoconsumo industrial– ha sido nombrado nuevo CEO de Quantica «tras desempeñar un papel clave en la integración de ambas compañías».

Comentarios
0
