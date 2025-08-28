Hidral sondea el mercado internacional para crecer con adquisiciones

La compañía sevillana Hidral, especializada en soluciones de elevación y accesibilidad, cumple medio siglo con la meta de doblar su tamaño en 2030. La empresa de la familia Chacartegui logra actualmente un negocio de 50 millones de euros, el 65% en el mercado internacional. ... Aunque el sector de los ascensores está dominado por gigantes, la firma se centra en el segmento de clientes «que necesitan soluciones a medida con un alto nivel de servicio», apunta su presidente, Florencio Chacartegui.

La compañía, cuyo principal centro de producción está en el Polígono Parsi de Sevilla, fabrica 2.000 unidades cada año, con una gama de productos que abarcan «desde una pequeña cabina elevaplatos para restaurantes hasta ascensores montacargas capaces de cargar más cuarenta toneladas», remarca.

En este momento la firma tiene una estrategia clara para doblar su volumen en los próximos cinco años, y pasa por la adquisición de empresas que le permitan, además, diversificar su actividad y competencias dentro del sector de la elevación. Bajo esta premisa, en 2023 realizó su primera compra internacional con la entrada en el capital de Flexitec, una firma de Países Bajos con la que mantenía relaciones de cooperación desde hace dos décadas, y que le permite además crecer en Alemania.

«Ahora también hemos estudiado diversas oportunidades en países como Gran Bretaña y Bélgica, donde identificamos posibles nuevas operaciones», apunta Chacartegui. Junto a ello, gracias a la compra de una compañía en Madrid también ha desarrollado la gama de soluciones Acros By Hidral, que diseña y fabrica soluciones para salvar barreras arquitectónicas, como plataformas y sillas salvaescaleras.

«Otro ejemplo de esta diversificación también la tenemos con Hidral Gobel, que diseña plataformas para el acceso de personas con movilidad reducida a autobuses», incide. En esta línea, está diseñando soluciones para permitir la entrada vehículos (como taxis) a la entrada de estas personas con movilidad reducida, y la adaptación de mandos y pedales para permitir su conducción. «Realizamos esta adaptación en una planta en Alava y también en Madrid, y está teniendo una buena respuesta de la demanda«.

Hidral estuvo muy activa en el crecimiento en el mercado internacional en la pasada década, cuando desarrolló una fábrica en Brasil y otra en Estados Unidos. «Fue un gran aprendizaje, pero son dos apuestas que no tuvieron continuidad porque iniciar todo desde cero requiere una ingente cantidad de recursos y los resultados solo llegan a muy largo plazo», recuerda. Frente a ello, ahora la estrategia es incorporar negocios que están en funcionamiento y complementan las capacidades de Hidral en mercados y productos.

Con este objetivo, también es esencial que toda la gama de productos que desarrollan aporten un claro valor en el mercado. «El crecimiento internacional exige que sea muy competitivo a todos los niveles, es imposible ganar solo en precio, con lo cual necesitamos aportar soluciones diferenciales, y en esto también nos ayuda la incorporación de empresas con productos que ya han mostrado su éxito».

Cincuenta aniversario

Este ejercicio es especial para la compañía, ya que cumple su cincuenta aniversario. «Mi padre, Florencio Chacartegui Vázquez, fundó primero Suministros Auxiliares junto a unos socios, y de ahí crearon Hidral, con el que lanzaron un montacargas con capacidad de 750 kilogramos que tuvo una buena acogida en el mercado», que fue la base del desarrollo posterior de nuevos productos.

En 1992 se incorporó a la empresa su actual presidente al terminar la cerrera de ingeniero industrial. «Fueron los años en los que empezamos a analizar la salida al mercado exterior, y en 1994 fuimos a la primera feria internacional del sector en Bruselas». La salida del socio y la toma del control del 100% de la familia Chacartegui propició una reorganización que tenía el foco de manera decidida en la internacionalización y la profesionalización.

En este momento la firma cuenta con más de trescientos profesionales en plantilla, que demuestran que «el sector industrial hace más sólida una economía, porque crea empleo estable».