Las grandes fortunas andaluzas escalan posiciones en la lista Forbes

La revista Forbes ha actualizado este martes su conocida lista de grandes fortunas en España en la que incluye novedades con respecto a la pasada edición. Entre ellas, una escalada de puestos de los empresarios andaluces que se encuentran entre los cien más ricos de ... 2025. En concreto, Manuel Domínguez de la Maza, máximo responsable de la firma de ropa infantil Mayoral, que alcanza un patrimonio valorado en 1.300 millones de euros, 200 más que el año pasado.

El director general del grupo textil controla el holding Indumenta Pueri, que además participa en empresas cotizadas como Adolfo Domínguez, Laboratorios Rovi y Unicaja. Bajo su liderazgo, la compañía ha reforzado su expansión internacional, con presencia en más de un centenar de países. Su estrategia diversificadora ha consolidado su perfil empresarial no solo en moda infantil, sino también en inversiones financieras. A pesar del aumento del valor de su fortuna, se mantiene en el puesto 41 como el año pasado, pero conserva la medalla de oro en este exclusivo escalafón.

Le sigue Francisco Martínez Cosentino, presidente del grupo Cosentino, que ocupa el puesto 78. La empresa patrimonial de este almeriense es Entorno del Faro, según informa la propia revista económica. A través de la misma controla el 40% de Surister del Arroyo SL y de Banica Grupo de Inversiones SL, ubicada en Macael. Su valor, según Forbes, asciende a 650 millones de euros, cien más que en 2024.

Una de las novedades de esta edición es la subida de puesto de Nicolás Osuna, propietario de Construcciones Noga, que se coloca en el 91. Osuna se incorporó a la lista Forbes en 2024, gracias a una fortuna que superaba los 400 millones de euros. Se trata del mayor terrateniente de Andalucía y uno de los mayores tenedores de activos inmobiliarios del país, gestionados a través de Nogarent SL, sociedad de la cual es administrador. Es el dueño de la Inmobiliaria Osuna y también del grupo de Hoteles Center, una cadena hotelera de lujo. Su fortuna está valorado actualmente en 500 millones de euros.

El patrimonio de los tres empresarios más ricos de Andalucía suman 2.450 millones de euros, unos 375 millones más que el año pasado.

Aunque no es andaluz de nacimiento, Tomás Olivo, dueño del centro comercial La Cañada y de otros muchos en España, a través de General de Galerías Comerciales, es la sexta fortuna más importante del país. Aunque nació en Murcia y la sede de su empresa se encuentra en Madrid, su vida y sus negocios han estado ligados a la Costa del Sol desde hace décadas. Olivo, que acumula un patrimonio valorado en más de 4.600 millones de euros es, además, destacado accionista de Unicaja, entidad financiera de la que controla un 9,39% del capital. En esta edición pasada del puesto 12 al 6.

Sin sorpresas en los primeros puestos

Menos sorpresa ha habido en la confección general de la lista, que sigue encabezando Amancio Ortega, con mucha distancia del segundo. El empresario gallego ostenta el mayor patrimonio y ya lleva 11 años liderando el ranking. A la hora de elaborar su lista, Forbes se basa, entre otras cosas, en el valor de las empresas que figuran en ella y, en el caso de las que cotizan en el Ibex 35, cómo se comportan sus acciones. Y es precisamente ese hecho el que ha provocado que el patrimonio de Ortega se vea reducido en 10.300 millones de euros.

Como recoge la publicación, «en el último año la valoración en bolsa del grupo ha caído algo más de un 8% y casi un 4% desde enero del 2025». Pero esto no hace que su posición como líder del ranking ni mucho menos peligre. Las 100 personas más ricas de España acumulan un patrimonio total de 258.827 millones de euros. El fundador de Inditex, con su fortuna representa por sí solo el 42,5% de toda la riqueza de las personas presentes en el ranking.

Supera el PIB completo de países como Croacia o Uruguay. En la comparación con nuestro país, se estima que la fortuna de Amancio Ortega representa el 6,9% del PIB de España en 2024. Además, la fortuna de Ortega es superior al PIB individual de 12 comunidades autónomas al cierre del pasado año, entre ellas, Galicia, región de la que es natural el empresario y donde fundó lo que ahora es uno de los mayores imperios de la industria textil.

Asimismo, el gallego este año ha vuelto a entrar en el Top-10 de la World's Billionaries List, la lista de multimillonarios que edita Forbes Estados Unidos. Ortega controla casi todo su patrimonio a través de la sociedad Pontegadea Inversiones y cuenta con una cartera inmobiliaria de las acciones de Inditex.

Por otro lado, sus negocios siguen siendo rentables ya que Ortega ingresará también este año 3.104 millones de euros en concepto de dividendos. Este lunes 3 de noviembre cobró 1.552 millones de euros por la última retribución del ejercicio a través de las sociedades Pontegadea Inversiones y Partler.