Las grandes fortunas andaluzas escalan posiciones en la lista Forbes

Los propietarios de Mayoral, Cosentino y Construcciones Noga se encuentran entre los cien empresarios más ricos de España

Manuel Domínguez de la Maza, Francisco Martínez-Cosentino y Nicolás Osuna
La revista Forbes ha actualizado este martes su conocida lista de grandes fortunas en España en la que incluye novedades con respecto a la pasada edición. Entre ellas, una escalada de puestos de los empresarios andaluces que se encuentran entre los cien más ricos de ... 2025. En concreto, Manuel Domínguez de la Maza, máximo responsable de la firma de ropa infantil Mayoral, que alcanza un patrimonio valorado en 1.300 millones de euros, 200 más que el año pasado.

