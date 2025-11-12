Suscríbete a
Conxemar se reinventa en Cádiz con una nueva imagen de marca

El evento supone el inicio de una nueva etapa en la historia de la Asociación, que busca reforzar así su papel como referente del producto del mar congelado

Foto de familia del acto de Conxemar en Cádiz junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno
JESÚS MEJÍAS

Cádiz

La Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadores de Productos de la Pesca y la Acuicultura (Conxemar) ha presentado este miércoles en la Casa de Iberoamérica de Cádiz su nueva imagen de marca. El acto ha contado con la participación de destacadas ... autoridades, incluyendo al comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; y el alcalde de Cádiz, Bruno García.

