Conxemar se reinventa en Cádiz con una nueva imagen de marca

La Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadores de Productos de la Pesca y la Acuicultura (Conxemar) ha presentado este miércoles en la Casa de Iberoamérica de Cádiz su nueva imagen de marca. El acto ha contado con la participación de destacadas ... autoridades, incluyendo al comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; y el alcalde de Cádiz, Bruno García.

Conxemar, con sede en Vigo, está consolidada como un instrumento de unión fundamental en el sector de productos del mar congelados en España. Representa al conjunto del sector y defiende los intereses de 241 empresas, con una facturación anual que supera los 12.250 millones de euros y que supone el 75% de los ingresos de la totalidad del sector del congelado, dando empleo a más de 21.200 trabajadores.

Bajo el lema «Conxemar: liderazgo, identidad y futuro», el evento supone el inicio de una nueva etapa en la historia de la Asociación, que busca reforzar así su papel como referente del producto del mar congelado con un compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la defensa de los intereses del sector y de los consumidores.

Durante su intervención, el presidente de Conxemar, Eloy García, ha subrayado que esta nueva identidad aspira a ser el reflejo de «una organización moderna, abierta y global, que combina la experiencia con la innovación». García ha incidido en que la asociación mantiene «intactos los valores que la han hecho fuerte: unidad, independencia y servicio al sector».

Asimismo, Eloy García ha destacado que el rediseño de la marca «es el reflejo de una industria cohesionada y preparada para seguir avanzando hacia un futuro sostenible y competitivo», que tiene en la sostenibilidad, la soberanía alimentaria y la generación de empleo de calidad sus principales pilares.

Hasta 30 empresas asociadas en Andalucía

La elección de Cádiz para el inicio de esta nueva etapa, ha expuesto García, supone el reconocimiento del papel de Andalucía como «puerto natural de Conxemar». La comunidad concentra 30 empresas asociadas con una facturación conjunta de 1.094 millones de euros y más de 2.200 empleos directos, equivalentes a tres cuartas partes de la actividad del congelado en la región.

A nivel nacional, el sector pesquero sostiene más de 36.000 empleos directos y factura más de 19.000 millones de euros. El congelado es el motor principal, responsable del 75 % de la facturación total, alcanzando aproximadamente 15.000 millones de euros.

Asimismo, y en un momento en el que se inicia la definición del próximo Marco Financiero Plurianual 2028–2034, el presidente de Conxemar ha abogado por una política pesquera europea «que siga apostando por el equilibrio entre sostenibilidad y competitividad». En este sentido, ha reclamado que el futuro instrumento financiero mantenga «un apoyo estable, específico y suficiente para el conjunto de la cadena de valor de la pesca y la acuicultura».

Durante el acto, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha destacado que Conxemar «es el principal referente de la industria de transformación y comercialización de productos pesqueros y también de acuicultura en el conjunto de España».

La Asociación «es garantía de calidad e innovación, de sostenibilidad y liderazgo, no solo en nuestro país, que ya lo es y es evidente, sino también en Europa, especialmente en los últimos años, que han hecho un gran trabajo». El presidente de la Junta ha agradecido a Conxemar por su ayuda en el refuerzo de «la proyección exterior de Andalucía, como polo pesquero, industrial y también como polo logístico de referencia. Un sector estratégico que genera unos 3.600 millones de euros anuales y emplea a más de 20.000 personas, que es el elemento estructural de más de 60 municipios a lo largo y ancho de toda Andalucía».

«Apreciamos y valoramos enormemente vuestra labor y vuestra contribución como aliados estratégicos en un sector tan nuestro como es el de la pesca», ha afirmado el presidente de la Junta