La cadena malagueña Synergym cierra otra financiación de 50 millones para su expansión

La compañía suma fondos por valor de 120 millones para alcanzar los 160 gimnasios en España a final de año

Los gimnasios malagueños Synergym superan los 50 millones de ingresos en el tercer trimestre

Uno de los centros de la cadena malagueña
S. E.

La cadena malagueña de gimnasios Synergym ha cerrado una ampliación de su financiación sindicada con un nuevo tramo de 50 millones de euros, lo que eleva el total de la operación a 120 millones. Este segundo tramo, firmado menos de un año después ... del crédito inicial de 70 millones en febrero de 2025, «reafirma la confianza de entidades como Santander, CaixaBank, BBVA, Unicaja y Oquendo Capital en la solidez de Synergym y en su plan de expansión», señala Jordi Bella, CEO de la compañía en un comunicado.

