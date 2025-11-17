La cadena malagueña Synergym cierra otra financiación de 50 millones para su expansión

La cadena malagueña de gimnasios Synergym ha cerrado una ampliación de su financiación sindicada con un nuevo tramo de 50 millones de euros, lo que eleva el total de la operación a 120 millones. Este segundo tramo, firmado menos de un año después ... del crédito inicial de 70 millones en febrero de 2025, «reafirma la confianza de entidades como Santander, CaixaBank, BBVA, Unicaja y Oquendo Capital en la solidez de Synergym y en su plan de expansión», señala Jordi Bella, CEO de la compañía en un comunicado.

Esta nueva inyección de capital permitirá a los malagueños financiar su estrategia de crecimiento y dar un paso más en la consolidación de su modelo de negocio basado en precios bajos y flexibles. «Este nuevo acuerdo representa un avance significativo hacia nuestro objetivo de alcanzar los 210 clubes operativos en 2026, consolidando así nuestra posición en el mercado y preparando el camino para crecer aún más en 2027. Este respaldo de las entidades financieras refleja su confianza en nuestros resultados, nuestra gestión y el éxito de nuestro modelo de negocio», continúa el directivo.

Con esta ampliación, Synergym apuntala la estrategia de crecimiento mediante la que espera cerrar 2025 con unos ingresos superiores a los 70 millones de euros y un Ebitda de más de 25 millones. Bella recalca que la empresa «apuesta por un modelo que rompe con las barreras habituales del fitness, acercando instalaciones de calidad, servicios innovadores y una experiencia accesible para todos. Esa propuesta ha conectado con la sociedad y nos ha permitido estar presentes en todo el territorio nacional, más de 300.000 socios y un equipo que supera el millar de profesionales comprometidos con nuestro propósito».

Desde su nacimiento en 2013, Synergym ha experimentado un crecimiento constante, pasando de abrir 24 gimnasios en sus primeros años de actividad a contar con 148 operativos en la actualidad, convirtiéndose en uno de los principales operadores de España. La compañía espera alcanzar la cifra de 160 clubes a final de año, estableciendo un nuevo récord de 41 aperturas anuales.

Tal como explica la empresa, el éxito de Synergym «también se apoya en una estructura de accionistas diversificada y comprometida». Sus fundadores, Sergey Miteyko y Leonard Lvovich, mantienen una participación mayoritaria en la empresa y, desde su creación, han reinvertido la totalidad de los beneficios en el desarrollo del negocio en lugar de repartir dividendos. Asimismo, Synergym cuenta con el respaldo de inversores internacionales como All Seas Capital, Oxy Capital y Growth Partner, cuya experiencia financiera ha sido fundamental para consolidar la posición de la compañía en el mercado y potenciar su expansión.