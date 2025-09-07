Suscríbete a
EMPRENDIMIENTO

De Andalucía a Sillicom Valley, la región se convierte en el tercer hub emprendedor de España

Las más de 700 empresas tecnológicas activas que están asentadas en la comunidad miran a Estados Unidos como mercado preferente

Andalucía, en el podio de las regiones con más firmas gacelas y de alto rendimiento

Vista panorámica de la Cartuja, donde se concentran muchas de las startups sevillanas
Vista panorámica de la Cartuja, donde se concentran muchas de las startups sevillanas
Elena Martos

El sueño americano también se ha contagiado al sur de España. Cada vez son más las startups andaluzas que, tras validar su producto en el mercado local, aspiran a cruzar el charco para conquistar Estados Unidos, el mayor ecosistema tecnológico y financiero del mundo. No ... obstante, entre el entusiasmo y la ejecución hay un abismo. Escalar en Norteamérica requiere, además de ambición, estrategia, preparación, métricas y hablar el idioma de los inversores institucionales.

