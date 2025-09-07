De Andalucía a Sillicom Valley, la región se convierte en el tercer hub emprendedor de España

El sueño americano también se ha contagiado al sur de España. Cada vez son más las startups andaluzas que, tras validar su producto en el mercado local, aspiran a cruzar el charco para conquistar Estados Unidos, el mayor ecosistema tecnológico y financiero del mundo. No ... obstante, entre el entusiasmo y la ejecución hay un abismo. Escalar en Norteamérica requiere, además de ambición, estrategia, preparación, métricas y hablar el idioma de los inversores institucionales.

Andalucía, con más de 700 startups activas, se ha consolidado como el tercer mayor hub emprendedor de España, solo por detrás de Madrid y Cataluña. Iniciativas como el Andalucía Startup Roadshow y la reactivación de los ecosistemas emprendedores alojados en Málaga y Sevilla TechPark reflejan un entorno en plena efervescencia. En la capital andaluza, por ejemplo, eventos recientes han reunido a más de 400 startups y 150 inversores. Sin embargo, la internacionalización, especialmente hacia Estados Unidos, sigue siendo un reto pendiente para muchas de ellas, especialmente ahora que las política proteccionistas de Donald Trump se perciben como una barrera.

Estados Unidos concentra alrededor del 45% de la inversión global en startups. Solo en 2023, los fondos de venture capital americanos movilizaron más de 170.000 millones de dólares. Para muchas startups españolas, atraer este tipo de capital es sinónimo de validación internacional, acceso a redes potentes y, sobre todo, velocidad de crecimiento.

Pero llegar allí no es tan sencillo como traducir una web o abrir una oficina. «Desde Nueva York se ve cómo el ecosistema andaluz está ganando visibilidad, pero aún no comunica todo su potencial a ojos de los inversores institucionales», señala Jerónimo Delgado, un profesional sevillano asociado a un fondo de capital privado, lo que se conoce como 'private equity associate' en Estados Unidos. Según explica a ABC, «lo que buscan aquí no es solo un buen producto, sino una estrategia decrecimiento internacional coherente y medible.»

Delgado señala como «ejemplo inspirador» el caso de H2B2, una startup de hidrógeno verde fundada en Sevilla y vinculada a Felipe Benjumea. Tras años de desarrollo tecnológico, logró una fusión con la compañía RMG Acquisition en EE.UU, alcanzando en 2023 una valoración cercana a los 750 millones de dólares. «La operación fue posible porque la empresa no solo dominaba su tecnología, sino que había preparado su estructura corporativa, financiera y operativa para competir en el mercado estadounidense«, comenta.

Los inversores institucionales, ya sean fondos de venture capital, growth equity o family offices, manejan criterios cada vez más rigurosos. «En etapas tempranas, valoran la experiencia del equipo fundador, la claridad del modelo de negocio y las primeras señales de tracción. En rondas más avanzadas, exigen métricas como el ingreso recurrente mensual (MRR), el coste de adquisición de cliente (CAC), el valor de vida útil del cliente (LTV) o el burn rate mensual«, continúa este experto.

Claves del éxito

Pero más allá de los números, hay algo que pesa especialmente: la visión global. «Un inversor estadounidense quiere ver tracción y ambición. Pero no ambición vacía, sino traducida en hitos ¿Tienes clientes en EE.UU.? ¿Estás en contacto con socios estratégicos allí? ¿Tienes una filial en Delaware? Todo eso son señales que generan confianza», explica.

Algunas startups andaluzas ya están dando pasos en esa dirección. Es el caso de Galgus, especializada en redes wifi inteligentes. Fundada en Sevilla en 2013, hoy su tecnología está presente en más de 30 países y en un tercio de los aviones comerciales del mundo. Recientemente, ha iniciado una ronda de 20 millones de euros para acelerar su expansión global y aspira a alcanzar los 400 millones de facturación este año.

«Ese es precisamente el punto: no se trata solo de salir fuera, sino de hacerlo bien», señala el experto. De hecho, según un estudio de McKinsey, el 52% de las startups que se internacionalizan sin haber consolidado su mercado base fracasan en los primeros dos años. Y hasta el 70% de las que escalan prematuramente lo hacen por haber crecido más rápido de lo que podían sostener.

Jerónimo Delgado advierte de que «muchas startups españolas gastan una parte importante de su ronda en contratar personal allí o asistir a ferias sin tener una base de clientes ni un mensaje adaptado. La expansión se convierte en un agujero negro de recursos si no hay una lógica detrás».

Los riesgos son múltiples: diferencias culturales, entornos regulatorios complejos, costes operativos elevados, y competencia feroz. Incluso startups con buen producto pueden naufragar si no entienden que EE.UU. es un mercado tan competitivo como fragmentado, donde cada estado puede tener sus propias reglas y dinámicas.

Vías de orientación

A esta orientación a las empresas andaluzas contribuye la agencia Andalucía Trade, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, que además de ofrecer incentivos a la internacionalización, contribuye, a través de su oficina americana, a ayudarlos a centrar el tiro.

El director de Internacionalización de la agencia andaluza, Fernando Ferrero, recuerda que una vía para entrar en el mercado estadounidense es la visibilidad y para ello la agencia andaluza ofrece ayudas para la participación en ferias, misiones comerciales y proyectos individuales. Así, recuerda que para ello «disponemos de una herramienta que es la nueva Orden de Apoyo a la Internacionalización, recientemente puesta en marcha por Andalucía Trade que, para el caso de Estados Unidos cuenta con una cobertura del 75% de los gastos de viaje y alojamiento».

Ferrero señala que EE.UU. «es el único país de los 75 que atiende la Red Internacional de Andalucía Trade en los que se cuenta con más de una sede, concretamente tres oficinas: Miami, Nueva York y Los Ángeles. Tanto a través de ellas como de la programación de servicios de consultoría y promoción exterior, se apoya a los emprendedores y se les proporciona agendas de contactos y reuniones con empresas y agentes de su interés, en este caso, del ecosistema de las tecnologías y/o startups».