Sánchez Mejías y el llanto de Lorca

El periodista Juan Ferragut acompañó al torero de la Generación del 27 en su última noche de agonía y muerte

Ignacio Sánchez Mejías
Barcelona

Primeros días de agosto de 1934. Novillada dominical en Madrid. Ignacio Sánchez Mejías ha vuelto a los ruedos a sus cuarenta y tres años. No le hace falta ganar más dinero, pero sí convencerse que aún puede mejorar en el arte del toreo. Al ... saber que la Unión de Ganaderos de Andalucía ha vetado a Juan Belmonte, les comunica que no lidiará sus toros si se mantiene el veto a quien considera su compañero. Sánchez Mejías es un mecenas de la generación del 27, una bellísima persona. Su gesto con Belmonte provoca los elogios de Juan Ferragut: «Para que aprendan los que por tradición son señores: los señores ganaderos», escribe con ironía en su crónica del semanario Mundo Gráfico. Juan Ferragut es el pseudónimo de Julián Fernández Piñero, autor en 1922 de unas 'Memorias del legionario Juan Ferragut'. El periodista que escribirá la crónica de la muerte de Sánchez Mejías, un texto que, seguramente, inspiró a García Lorca.

