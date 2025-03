«Trigo sucio», comedia ácida de rostro amable en el Lope de Vega

En el corazón de Hollywood, meca del cine, el jefe de un estudio se dedica a seducir a las actrices y sobornar a la prensa . El sexo y la diversión importan mucho más que sus películas, que tienen un nulo interés cultural. Pero todo se complica para unos y mejora para otros cuando una de las mujeres parece no estar dispuesta a dejarse pisotear. En tono de comedia , absolutamente desprejuiciado pero con una contundente carga de actualidad y crítica ácida al fondo con gesto amable por fuera, se sucede una historia hilarante. Otra del director estadounidense David Mamet.

La obra se ha estrenado en diferentes países de todo el mundo, pero quien tiene la responsabilidad de llevarla a buen puerto en España es Juan Carlos Rubio con la producción de Bernabé Rico . Se presenta en el teatro Lope de Vega entre este jueves y el domingo, marcando de esta forma una de las citas destacadas de la temporada.

El elenco de actores, por su parte, queda cubierto a la cabeza por intérpretes de larga trayectoria: Nancho Novo , Eva Isanta , Norma Ruiz y Fernando Ramallo . Todos ellos profesionales que han estado presentes en el cine, el teatro y la televisión. Quienes vieron «Aquí no hay quien viva», «La que se avecina», «Yo soy Bea», «Carreteras secundarias» o la superproducción «El corazón de la tierra» reconocerán enseguida algunos de sus rostros.

Mamet, que estuvo nominado al premio Príncipe de Asturias en 2017, a dos Oscars, un Bafta y tres Globos de Oro, asegura que «una tragedia es una comedia rotada noventa grados» . Y la principal diferencia entre ambas es que «en la tragedia, el público se siente aliviado por su moraleja mientras que, en la comedia, ocurre a través de la liberación fisiológica de la risa». «Trigo sucio», que ha nadie le genere dudas, conserva todos los ingredientes para lograr lo segundo. Además, se ha armado con la misma compañía que desarrolló sus anteriores piezas teatrales: «Muñeca de porcelana» y «La culpa».

El chicagüense ha dado buena muestra de su talento en diferentes formatos y a raudales. Escribió el guion de «El cartero siempre llama dos veces», «La cortina de humo» y «Hannibal», de Ridley Scott, entre otros largometrajes. Por eso, es uno de los pocos que puede lanzarse con solvencia a los terrenos movedizos en los que está a punto de convertir el escenario. Abusos de poder y extorsión, corrupciones a un lado y a otro de la pantalla, morales laxas, brazos largos, faldas cortas. Cuando varios casos reales ponen en jaque a algunos de los mastodontes de la industria y a la forma de proceder durante determinados años, David Mamet cura las heridas con carcajadas vestidas de gracia , pues no existe mejor prisma ni vía para analizar ciertas situaciones sin escandalizarnos en exceso.

Al dramaturgo Juan Carlos Rubio le ha sido encomendada una labor difícil. Escribió su primer texto en los 90 y desde entonces no ha dejado de trabajar en las artes escénicas. Ahora su tarea consiste en hacer que el trigo sucio no manche demasiado. Que el espectador identifique fácilmente ciertos diálogos que le deberían ser lejanos. Que todos se rían. Que la tragedia no le robe espacio al humor y que los haces de golpes con remiendos que porta en su saco se descubran con libertad, en rebeldía y sin tapujos.

«Trigo sucio». Teatro Lope de Vega. 13, 14, 15 y 16 de febrero. Entradas: desde 4 euros. Más información en www.lopedevega.org

