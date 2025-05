El rock de grandes estadios regresa con fuerza a Sevilla tras la pandemia

Entre las muchas cosas que se llevó o que al menos interrumpió la pandemia se encuentran los grandes conciertos de rock . Lo saben bien los aficionados sevillanos, especialmente aquellos que adquirieron a finales de diciembre de 2019 las entradas para ver a la banda estadounidense Guns N' Roses en un concierto inicialmente previsto para el 23 de mayo de 2020, pero que, tras dos aplazamientos, se celebrará al final el próximo martes 7 de junio en el Estadio Benito Villamarín tras una espera de más de dos años.

Pero los devotos sevillanos del rock de grandes estadios están de enhorabuena en este inicio de junio, porque además del concierto de la banda de Axl Rose , el segundo que ofrecerá en la ciudad y en Estadio del Betis tras el fiasco de 1992, este sábado estará en el Estadio de la Cartuja otro grupo que alcanzó en los años 90 la categoría de 'stadium band': Red Hot Chili Peppers , que han elegido a Sevilla como punto de partida de su gira mundial , con un concierto con las entradas agotadas desde hace meses y que reunirá presumiblemente en su primera cita española —no se han facilitado cifras oficiales de venta de entradas— a más de 60.000 personas.

Ambos conciertos suponen para la ciudad el regreso con fuerza de las giras internacionales de bandas con capacidad de llenar grandes auditorios y con un p oder de atracción de público de todos los puntos de España e , incluso, de Portugal . Un gran acontecimiento musical que supone pingües ingresos para Sevilla tanto en el sector hotelero como en la hostelería , por cuanto el público del rock se localiza en un segmento de población de mayores de treinta años, con poder adquisitivo para adquirir una entrada y pasar la noche o el fin de semana disfrutando también de la ciudad.

Desde Iron Maiden

Cierto que la pandemia abrió un paréntesis no deseado, pero también lo es que ninguna gira internacional del gran espectáculo del rock pasaba por Sevilla desde 2016, cuando, con una diferencia de tres meses, desembarcaron en el Estadio de la Cartuja AC/DC , con Axl Rose ejerciendo de vocalista por la baja de Brian Johnson , y los británicos Iron Maiden . Congregaron en sus conciertos 62.000 y 15.000 personas, respectivamente.

El récord de público, sin embargo, lo tienen los irlandeses U2 , con un lleno histórico en el Estadio de la Cartuja en 2010: 80.000 espectadores, punto culminante de las grandes giras internacionales que el Covid ha parado en la capital andaluza y entre las que se cuentan también las de los mexicanos Maná , en 2000 y 2007, así como Bruce Springsteen , quien eligió en 2012 el olímpico sevillano para abrir su gira europea de 2012.

A diferencia de su primera visita en 1992, la banda de Axl Rose llenará el Villamarín en su único concierto en España

Los californianos Red Hot Chili Peppers arrancarán también en la Cartuja su gira mundial, en la que tienen previsto dar hasta octubre casi cuarenta conciertos, primero en Europa y después en Estados Unidos . Su cita en Sevilla presenta numerosos atractivos. Primero y evidente, el inicio de gira y lo que supone a la hora de ver el estado de forma de una veterana banda formada en los primeros años 80 y que tras años en la categoría de culto saltó en la década siguiente a la arena de las 'stadium bands' con álbumes como 'Blood Sugar Sex Magik' (1991) y 'Californication' (1999).

Slash, guitarrista de Guns N' Roses durante un concierto en Bilbao en 2017 Efe/Luis Tejido

Discos que abren y cierran la década dorada de la electrónica y que se convirtieron en un refugio para los devotos del rock que no comulgaban con la desilusión existencial del grunge y preferían un estilo más hedonista, capaz de aunar la contundencia del rock con colorista psicodelia , el desparpajo punk , la pulsión rítmica del funk y la fuerza que exhibía el hip hop en aquellos años.

Ambos álbumes tuvieron a la guitarra a John Frusciante , que entraría en la banda tras la muerte por sobredosis de Hillel Slovak , para convertirse en una pieza fundamental del sonido de Red Hot Chili Peppers. Dejó el grupo hace catorce años, pero ha regresado para grabar el reciente 'Ulimited Love' (2022), su duodécimo álbum de estudio, y participar en la gira. Para redondear el concierto, se suman dos atractivos más: la presencia de dos teloneros de lujo: Thundercat y nada menos que Beck .

El regreso de Axl Rose

Lo del martes de Guns N' Roses es otro cantar. Para empezar, porque no es la primera vez que actúan en Sevilla, donde llegaron en 1992 en la cima de su popularidad para ofrecer un concierto en el que figuraban también Faith No More y Soundgarden y en el que se terminaron abriendo las puertas del Villamarín para que entrara público a ver si así se conseguía llenar un auditorio a la altura de la que era entonces una de las bandas más populares del rock.

Hoy las cosas han cambiado. La banda de Axl Rose está lejos del estado de forma que exhibía en la época de los dos 'Use your Ilusion' , pero sigue siendo un valor sólido para abarrotar estadios y tiene por delante una gira europea con casi veinte conciertos, que arranca hoy en Lisboa y que tiene su única fecha en España el 7 de junio en Sevilla.

El lleno del martes en el Villamarín parece estar más que garantizado, aunque aún quedan entradas a la venta. La balanza parece inclinarse en esta ocasión a favor de los estadounidenses, pero también para los aficionados sevillanos, porque el gran circo del rock and roll ha vuelto a la ciudad.