Los grandes auditorios de Sevilla retoman su actividad en este final de año

Desde que a principios del mes pasado la Junta de Andalucía endureciera las condiciones para el desarrollo de los espectáculos, tanto en lo tocante a horarios como en una limitación de aforo que en espacios cerrados no podía superar las ... doscientas localidades , los grandes auditorios de Sevilla se vieron obligados a suspender su programa ción . El motivo es que resultaba económicamente inviable programar grandes espectáculos cuyo coste de producción era imposible de rentabilizar con la asistencia de dos centenares de personas.

Por ese motivo, el Teatro de la Maestranza y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) decidieron suspender su actividad el pasado 10 de noviembre, mientras que otro gran espacio, como el Cartuja Center Cite , que alcanza las 2.000 localidades, se ha mantenido sin programación des de entonces. Una situación de espera en la que también se encontraba el auditorio de Fibes desde los meses de confinamiento.

La relajación de las restricciones impuestas hace un mes para los espectáculos en espacios cerrados, como consecuencia en la mejora de la situación sanitaria , se concretaron el pasado viernes en las disposiciones publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ( Boja ). Al pasar Sevilla a la fase 3, los auditorios se benefician de un horario de actividad más amplio , hasta las 21 horas, y, sobre todo, de un incremento de aforos que para los de gran capacidad resulta fundamental, ya que si cuentan con el visto bueno de la autoridad sanitaria pueden llegar al 50% de su aforo en localidades preasignadas y no quedarse en las doscientas que como máximo se permitían hasta hace tan solo unos días.

Estas nuevas disposiciones permitirán al Maestranza y a la Sinfónica retomar su actividad artística esta semana, mientras que el Cartuja Center Cite lo hará la próxima y comenzará a programar de manera regular.

La vuelta de los espectáculos a Fibes, sin embargo, tendrá que esperar un poco más, ya que no cuenta con citas programadas para las próximas semanas, porque tras el confinamiento su actividad se desarrolló al aire libre y sus gestores no se plantearon nuevas contrataciones hasta que no se clarificara un poco la situación sanitaria, señalan fuentes del Ayuntamiento de Sevilla . Por ese motivo, la dirección de Fibes mantendrá esta semana una reunión para decidir cuándo se puede retomar la actividad.

Los que lo harán esta semana son el Maestranza y la ROSS, que con las nuevas medidas publicadas el pasado viernes en el Boja pueden retomar su actividad con un aforo viable para sus espectáculos y conciertos de el 50%, lo que se traduce en poder poner a la venta 900 localidades, ya que el límite de 200 puede sortearse solicitando una autorización a los responsables sanitarios, que realizará previamente una valoración de riesgo específica . Además, la ampliación del horario comercial hasta las 21 horas faculta tanto al teatro como a la orquesta a poder programar durante la tarde, a partir de las 19 horas.

Programación

De esta forma, la ROSS podrá celebrar esta semana sus dos conciertos correspondientes al V programa de abono, que dirigirá este jueves y viernes György Ráth , y que estará centrado en las sinfonías 5ª y 6ª («Pastoral»), de Beethoven .

Manu Sánchez reabrirá el Cartuja Center Cite el 26 y el 27 de diciembre

La Sinfónica también podrá llevar a cabo con 900 localidades los conciertos extraordinarios de Navidad, el 19 y 20 de diciembre; y el de Año Nuevo, el 3 de enero.

El teatro podrá también retomar la actividad mañana en la Sala Manuel García, que acogerá la presentación del libro «Beethoven: un retrato vienés», de Arturo Reverter y Victoria Stapells . Ya el lunes llegará a su escenario el Balleto di Siena y su espectáculo «Fellini baila» , con música compuesta para sus películas por Nino Rota .

La programación de este mes se completa con una doble cita con Pastora Soler , el 22 y 23 de diciembre; el Irú Teatro Negro y su «Alicia en el país de las maravillas», el 26 y 27 de diciembre; y el Centro Coreográfico María Pagés , con «Yo, Carmen», el 29 de diciembre.

El nuevo año se abrirá con una de las citas más esperadas por los amantes del ballet, con el estreno en Sevilla del nuevo montaje del clásico «Giselle» de la Compañía Nacional de Danza , del 13 al 16 de enero.

Por su parte, el Cartuja Center Cite presenta el 26 y 27 de diciembre el espectáculo «El gran emigrante» , de Manu Sánchez , con el que regresa a la actividad, que incluye también otra cita el 30 de enero con la Sinfónica, de la mano de su flamante director honorario, Michel Plasson . Este gran auditorio de la isla de la Cartuja irá a partir de esas fechas planeando nuevas fechas.

Teatro Lope de Vega

Otro espacio que puede ampliar su aforo hasta algo más de trescientas localidades es el Teatro Lope de Vega , aunque no lo hará hasta que arranque su programación del próximo año. Las dos citas que le quedan de este primer trimestre, el espectáculo de flamenco «El salto», de Jesús Carmona , y el concierto de Gautama del Campo ya tienen todo su aforo vendido y las localidades asignadas, por lo que una ampliación de aforo o cambio de horario, señalan desde el Ayuntamiento, supondría prácticamente reiniciar todo el proceso de venta de entradas.

Por ese motivo, la ampliación de aforos será una realidad el próximo trimestre, como lo es ya en el Maestranza y el Cartuja Center Cite, que se beneficiarán además del público no solo de Sevilla, sino del resto de la provincia, tras haberse aprobado la movilidad entre sus municipios.