Sergio Vila-Sanjuán gana el XXX premio Fernando Lara por su novela 'Misterio en el Barrio Gótico'

El escritor y periodista Sergio Vila-Sanjuán ha ganado este jueves el XXX premio de Novela Fernando Lara por 'Misterio en el Barrio Gótico', por la que recibirá una dotación económica de 120.000 euros. La obra, que será publicada próximamente por Planeta, arranca cuando un veterano periodista recibe unas cartas anónimas que lo empujan a investigar viejos enigmas en el barrio gótico de Barcelona. Entre cadáveres, objetos robados y fantasmas del pasado, descubre secretos enterrados en un barrio donde el presente y la memoria se entrelazan en cada rincón.

Tras recibir el premio, Vila-Sanjuán ha dicho que «conocí a Fernando Lara. Era un referente tristemente desaparecido antes de hora. Recibir este premio es importante porque el primero en recibirlo fue Terenci Moix. Es muy emocionante y honrado porque es en Sevilla, una ciudad muy importante a la que he venido mucho. Mi agradecimiento al jurado, a Planeta, al grupo AXA y a las autoridades».

Igualmente, este escritor ha dicho que está muy vinculado a Sevilla desde que visitó la ciudad hace veinticinco años de la mano del periodista Manuel Pedraz. «Es una novela de misterio, pero con un fondo literario e histórico. Nace de mis paseos por esa zona de Barcelona, ya que me hicieron en 2015 académico de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. Esa academia está en un palacio del barrio gótico y cuando voy allá paseo por esas calles misteriosas, empedradas y llenas de gárgolas».

La novela tiene tres tramas, una más contemporánea relativa a personas de la generación del escritor que han ido desapareciendo. Por otro lado, se retratan acontecimientos misteriosos en el barrio gótico, como la aparición de unos huesos humanos en un palacio. «Es un barrio que se ha restaurado a medida que pasan las generaciones», asegura el autor. Por último, también Vila-Sanjuán reflexiona en un tercer nivel sobre cómo las ciudades con patrimonio histórico van reinventando su propia historia.

La obra plasma las andanzas de un periodista veterano que compagina su trabajo en el diario con las investigaciones por cuenta ajena. Una de ellas es sobre una madre hippie desaparecida y por otro lado investiga unos hechos extraños en el barrio gótico de Barcelona. La trama combina un presente y un pasado muy lejano.

Paralelismos entre el protagonista y el escritor

El propio escritor ha asegurado que el protagonista del libro tiene un cuarenta por ciento de sí mismo, ya que Vila-Sanjuán es un veterano periodista cultural. «El protagonista comparte conmigo una cierta curiosidad de la vida. También el insomnio que sufre. Se levanta a las cinco de la mañana y se plantea si se pone a trabajar, si meditas o te vuelves a la cama. Ves cómo muchos compañeros de tu generación se han ido, otros están muy estropeaditos. Todo eso te hace reflexionar».

Dice también Vila-Sanjuán que es un fervoroso lector de novela policiaca. «Este tipo de literatura te da estrategias narrativas que hay que empezar a aprovechar para que las novelas sean amenas. Yo he inventado macguffin para que la acción avance, pero para que al mismo tiempo te permita explicar lo que a ti te parece importante».

Afirma también el escritor que «he sido tremendamente feliz como periodista cultural. A estas alturas de mi vida he tenido la suerte de elegir esta profesión y que me tocara hacerlo donde lo hice. Sé que todo el mundo no ha tenido esa suerte, por eso sería un ingrato si me quejara. He aprendido mucho y para mí eso tiene más valor que si hubiera hecho una fortuna».

También se ha pronunciado el escritor sobre el hecho de que Barcelona no haya sido una ciudad turística hasta unos siete u ocho años después de las Olimpiadas. «No era un destino turístico, sino de viajeros comerciales. Tras las Olimpiadas se convierte en destino turístico y de cruceros. Entonces comienza un proceso de masificación y uno de los debates que surge en mi novela cómo se maneja todo esto». Dice también el autor que hay también «cierto paralelismo con Sevilla, porque es una ciudad muy turistificada y masificada, pero al mismo tiempo es muy bella. Hay una impresión emocional y estética muy fuerte al recorrer Sevilla. Aunque tenga cien mil turistas alrededor, miras arriba a la Giralda y te impresionas».

Este escritor, especializado en el mundo del periodismo cultural, ganó el premio Nadal en 2013 con su novela 'Estaba en el aire', ambientada en la barcelona de los años sesenta del siglo pasado. Su primera obra de ficción, 'Una heredera de Barcelona' (2010), describe la Ciudad Condal en la época comprendida entre 1919 y 1923. El mundo de la literatura y del periodismo están muy presentes en sus novelas.

'Misterio en el Barrio Gótico' es la ganadora de una edición muy especial, ya que se cumplen treinta años de cuando se creó este premio y también el setenta y cinco aniversario de la editorial Planeta. Además, se trata de la edición en la que más obras se han presentado, ya que este 2025 se han recibido un total de 1.116 manuscritos originales -hay que tener en cuenta que ya se pueden enviar en formado digital-, duplicando el número del año anterior, en el que se presentaron 565 obras.

El jurado de este XXX premio de Novela Fernando Lara ha estado formado por Ana María Ruiz-Tagle, Nativel Preciado, Clara Sánchez, Pere Gimferrer y Emili Rosales, que ha actuado como secretario con voto. Al acto, que ha sido presentado por el periodista de Canal Sur Jesús Vigorra, han acudido, entre otras personalidades, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el presidente de la Diputación, Javier Fernández, y la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo.