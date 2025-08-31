Muere el guitarrista flamenco Diego de Morón a los 78 años Morón de la Frontera ha decretado un día de luto oficial por su fallecimiento

Diego Torres Amaya, más conocido como Diego de Morón, ha muerto este domingo a los 78 años de edad. Así lo ha comunicado el alcalde de la localidad de la que era natural, Morón de la Frontera, quien ha dado el pésame a familiares, amigos y amantes del flamenco. Se ha decretado un día de luto oficial.

«Hoy Morón y el mundo del flamenco están de luto por la dolorosa partida de Diego Torres Amaya, 'Diego de Morón'. Miembro de una dinastía flamenca sin parangón (hijo del gran Joselero y sobrino de Diego del Gastor), se hizo un nombre propio con su guitarra en este arte, motivos por lo que siempre será recordado y por los que desde el Ayuntamiento decretamos un día de luto oficial. A título personal le mando mi más sentido pésame a sus familiares y allegados. DEP.«, ha publicado Juan Manuel Rodríguez, primer edil de Morón, en sus redes sociales.

Considerado una leyenda de la guitarra, provenía de una importa estirpe flamenca como son su padre el cantaor Joselero de Morón y su tío Diego del Gastor. Sus primeras lecciones de su primo Juan del Gastor, que retomó posteriormente con su tío.

Ganó fama en 1975 cuando publicó su primer disco, pero a su vuelta de Estados Unidos abandonó la promoción. Apareció en varios programas de televisión acompañando a su padre. En 1975 Ortiz Nuevo en Madrid y se fue a vivir con él durante dos meses. Alternó sus estancias en Madrid con los viajes a su pueblo, donde participó en seis ediciones del Gazpacho. Pero su gran aparición ante el público se produjo el 23 de septiembre de 1998 en la Bienal de Sevilla. Allí presentó el espectáculo «Añoranza» y se ganó el fervor de la crítica.