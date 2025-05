La Feria del Libro homenajea a Julia Uceda, la poeta del sueño y del misterio

A pesar de lo desapacible de la tarde y de que hubiera poco público por el recinto de la Feria del Libro de Sevilla debido a la lluvia, la fuerza de la poesía de Julia Uceda merecía un homenaje tres meses después de su fallecimiento. No en vano, esta profesora de la Universidad de Sevilla y maestra de poetas fue galardonada, entre otras distinciones, con el Premio Nacional de Poesía en 2003 por su libro 'En el viento, hacia el mar'. Por estos motivos, la Fundación Lara, que publicó desde ese año toda la obra que fue escribiendo la sevillana, incluida su 'Poesía completa' hace justo un año, le ha rendido un tributo.

Tras unas palabras del director de la Fundación Lara, Pablo Morillo, a este acto íntimo celebrado este martes no han faltado el editor Ignacio F. Garmendia; el poeta Jacobo Cortines, que editó cuatro libros de la que fuera su vieja profesora en la colección Vandalia de la Fundación Lara; la escritora y editora Pepa Merlo y la actriz María Galiana, que fue muy amiga de la homenajeada y declamó al final unos versos. Garmendia ha comenzado las intervenciones recordando que hace un año se publicó la 'Poesía completa' de Uceda, «que fue un regalo de Pablo Morillo y que ella disfrutó mucho». También ha dicho que este volumen se presentó en su momento en Ferrol, ciudad en la que falleció la poeta el pasado mes de julio.

Ignacio F. Garmendia ha resaltado asimismo que el reconocimiento le llegó de forma tardía a esta poeta, ya que el Premio Nacional de Poesía lo obtuvo con casi ochenta años, y el Premio Góngora lo ganó en 2016 con 91 años. A pesar de eso, ha señalado que «a mi juicio, los tres últimos poemarios que escribió -'Zona desconocida' (2007), 'Hablando con un haya' (2010) y 'Escritos en la corteza de los árboles' (2013)- son los mejores que publicó». Además, ha comentado que su primera poesía tenía un tono existencialista propio de los poetas de los años 50 y que luego escribió otras grandes obras como 'Del camino de humo', que publicó Renacimiento en 1994. A su vez, ha indicado la amistad que mantuvo con otros poetas andaluces de su generación como el también recientemente fallecido Manuel Mantero, aparte de destacar «la independencia y el compromiso que siempre mantuvo».

Jacobo Cortines no podía faltar en este homenaje a su vieja profesora y, de hecho, Vandalia casi estrenó su catálogo con Julia Uceda. Este ha dicho que la conoció en la Facultad de Filosofía y Letras cuando entró con 16 años en 1963. «Era profesora de clases prácticas en literatura y asistíamos muy pocos a sus clases, ya que éramos un grupo de unos siete u ocho». Lo que más llamó su atención fue que la enseñanza de Uceda «era muy distinta. Comentaba aspectos muy concretos de los poemas. Diseccionaba los versos o bien hablaba de un pasaje del Lazarillo de Tormes». En ese sentido, dice que la poeta «era una especie de llamada al orden para separarnos de los falsos paraísos e indagar en la honradez y en la poesía. Ella se consideraba extraña por su propio físico y su característica mirada achinada». Y lejos de buscar los tópicos de los cielos azules de Sevilla, «ella se fue a Michigan y luego a Irlanda, y yo la seguí e hice lo mismo porque me fui a Londres».

En el año 1994 Cortines tuvo «un reencuentro muy interesante» con la poesía de su maestra gracias al libro 'Del camino de humo'. También reveló que la actual casa de este poeta, ubicada en la calle Armenta, fue la misma donde la poeta vivió hasta los cinco años. «Eso nos creó una complicidad enorme. Por eso, cuando se creó Vandalia vi la posibilidad de publicarla a ella y poco después ganó el Premio Nacional de Poesía y comenzó una carrera meteórica hasta que se convirtió en una de las voces más destacadas de la poesía española».

Finalmente, Jacobo Cortines ha resaltado que Julia Uceda es una poeta «donde el sueño tiene mucha importancia». «Le encantaban los poetas chinos y budistas y tenía un lado muy misterioso. Era una persona muy comprometida con una ideología del testimonio. Fue un personaje auténtico que nunca cambió en su personalidad. Ella siempre le daba mucha importancia al misterio. Indaga lo inefable, lo que no se puede decir».

Por su parte, la escritora y editora Pepa Merlo ha contado la anécdota de cuando conoció a la poeta sevillana en el festival Poemad de Madrid. «Me pidieron con apenas unas horas de antelación que presentara a Julia Uceda y a Juana Castro en un encuentro. Yo conocía la poesía de Julia, pero tuve que prepararme la presentación en muy poco tiempo. Al término del acto, Julia me dijo que le había encantado mi presentación y desde la organización me confesaron que habían contado conmigo porque nadie se atrevía a presentarla. Julia Uceda era una persona a la que le gustaba la verdad. Le irritaba si alguien le presentaba su obra o la entrevistaba y no se había leído ningún poema suyo».

Pepa Merlo publicó en su editorial Elenvés la antología 'Distopía en femenino', que incluía un poema de 'Poemas de Cherry Lane' (1968). «Ella me preguntó que por qué distopía. Publicamos el poema con un dibujo a tinta. Le gustó mucho y se leyó toda la antología. Era muy generosa y hablaba de poemas acertados o poco acertados. Esa verdad que buscaba al final se traduce en generosidad. Quizás esa fuerza en la cara que tenía asustara un poco».

Lectura de poemas de María Galiana

La actriz María Galiana ha finalizado el acto. Esta ha recordado que conoció a la homenajeada cuando eran compañeras de la Facultad de Filosofía y Letras. «Me llevaba diez años, pero empezó a estudiar muy tarde por diversas circunstancias, por eso coincidimos. Ella vivía en la calle Farnesio y yo en Don Remondo, éramos casi vecinas y nos íbamos a la facultad juntas. Ella hizo también sus pinitos en el teatro universitario de Sevilla. Cuando volvió al Ferrol nos hablábamos por WhatsApp, comentábamos las noticias y tuvo siempre una gran lucidez hasta el final». Después ha declamado con gran sentimiento 'Extraña juventud', 'A Edith Piaf' y ha concluido con los versos machadianos de 'Recuerdo perfectamente esos días...'.