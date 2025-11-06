Suscríbete a
Crean el consejo asesor de la Fundación Manolo Sanlúcar para difundir el legado del guitarrista gaditano

Lo forman artistas como Carmen Linares y Eva Yerbabuena, además de otros expertos en flamenco

Además del museo en la localidad sanluqueña, abierto desde el año pasado, la fundación planea la creación de una escuela de guitarra en Sevilla capital

Retrato íntimo y literario de Manolo Sanlúcar

Los miembros del consejo asesor de la Fundación Manolo Sanlúcar
R. V.

La Fundación Manolo Sanlúcar Aura Seguros que, entre otras actividades de difusión del legado artístico del maestro de la guitarra creó y abrió el año pasado el Museo Manolo Sanlúcar en la localidad sanluqueña, ha formalizado este miércoles la composición de su consejo asesor de ... cara a las múltiples actividades que tiene previsto seguir desarrollando para promocionar la figura del ilustre artista flamenco, fallecido en agosto de 2022. Lo componen distintas personalidades del mundo del flamenco, además de la comunicación, la universidad y del tejido social andaluz. En concreto, sus miembros son: Eva Yerbabuena, coreógrafa y bailaora; Carmen Linares, cantaora; Alberto García Reyes, flamencólogo, periodista y director de ABC en Andalucía; Manuel Macías, exdirector gerente del Sevilla Congress and Convention Bureau y co-organizador del Festival Internacional de Guitarra de Sevilla, y el sanluqueño Luis García Garrido, profesor y exconsejero de Cultura de la Junta de Andalucía. Como enlaces con el patronato de la Fundación que preside José Martínez Talavera, actúan el exrector de la Universidad Internacional de Andalucía y vicepresidente de la Fundación, Juan Manuel Suárez Japón y el director del Instituto Internacional de la Guitarra Flamenca Manolo Sanlúcar, Juan Carlos Romero.

