Crean el consejo asesor de la Fundación Manolo Sanlúcar para difundir el legado del guitarrista gaditano

La Fundación Manolo Sanlúcar Aura Seguros que, entre otras actividades de difusión del legado artístico del maestro de la guitarra creó y abrió el año pasado el Museo Manolo Sanlúcar en la localidad sanluqueña, ha formalizado este miércoles la composición de su consejo asesor de ... cara a las múltiples actividades que tiene previsto seguir desarrollando para promocionar la figura del ilustre artista flamenco, fallecido en agosto de 2022. Lo componen distintas personalidades del mundo del flamenco, además de la comunicación, la universidad y del tejido social andaluz. En concreto, sus miembros son: Eva Yerbabuena, coreógrafa y bailaora; Carmen Linares, cantaora; Alberto García Reyes, flamencólogo, periodista y director de ABC en Andalucía; Manuel Macías, exdirector gerente del Sevilla Congress and Convention Bureau y co-organizador del Festival Internacional de Guitarra de Sevilla, y el sanluqueño Luis García Garrido, profesor y exconsejero de Cultura de la Junta de Andalucía. Como enlaces con el patronato de la Fundación que preside José Martínez Talavera, actúan el exrector de la Universidad Internacional de Andalucía y vicepresidente de la Fundación, Juan Manuel Suárez Japón y el director del Instituto Internacional de la Guitarra Flamenca Manolo Sanlúcar, Juan Carlos Romero.

La Fundación Manolo Sanlúcar Aura Seguros es una organización sin ánimo de lucro que tiene por objetivo preservar, difundir e impulsar la cultura andaluza a través del flamenco, como forma de expresión cultural y promover la difusión del legado artístico y humano del guitarrista Manolo Sanlúcar. Dirigida por el empresario catalán José Martínez Talavera, esta fundación tiene entre sus próximos proyectos la creación de una escuela de guitarra flamenca en la capital hispalense. La misma estará dirigida por el músico onubense Juan Carlos Romero. Su apertura está prevista para el próximo curso.

La intención de esta fundación, creada en 2018, es mantener viva la maestría del guitarrista y compositor sanluqueño, una de las figuras fundamentales del arte flamenco. Para ello, el año pasado abrió el Museo Palacio del Pueblo Andaluz Manolo Sanlúcar en pleno Bajo de Guía. En este espectacular edificio llamado Villa Luz, obra del arquitecto sevillano Aníbal González, se puede recorrer la vida y obra del genio. Entre otras piezas de la colección, el visitante puede contemplar sus partituras, guitarras, cuadros, discos, premios y escritos. Todo ello bajo la ambientación de la música de uno de sus álbumes más emblemáticos, 'Tauromagia'.

Jose Martínez Talavera ha destacado durante el acto de formación del consejo asesor que, tanto este museo como el resto de actividades que planea la fundación que preside, se están llevando a cabo pese a las enormes dificultades que se ha encontrado en el camino y la falta de apoyo de las administraciones.

Por su parte, Eva Yerbabuena ha subrayado que formar parte de este consejo supone un «compromiso». «Manolo Sanlúcar fue un maestro que forjó los cimientos del flamenco y estamos en la obligación de continuar con su legado». En parecidos términos se ha expresado Carmen Linares, «feliz de poder seguir con el legado y la filosofía de Manolo Sanlúcar».

Además del museo, en estos siete años de andadura la Fundación Manolo Sanlúcar Aura Seguros ha participado en eventos y actividades organizados por entidades, federaciones e instituciones públicas y privadas, tanto en Cataluña como en Andalucía. Fruto de este trabajo, desde 2018 se organiza anualmente en Santa Coloma de Gramanet el festival Flamenc-ON, con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad. Además de José Martínez, forman parte del patronato de esta fundación la viuda de Manolo Sanlúcar, Ana María Rencoret; Juan Manuel Suárez Japón, Carlos Muiño, Paco Garfia, José María Parra y Juan Carlos Romero.