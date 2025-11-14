Suscríbete a
El cortometraje, esos minutos donde todo cabe

Por primera vez, el Festival de Cine de Sevilla da protagonismo al cortometraje con veintisiete obras que confirman la vitalidad de un formato donde la brevedad no resta hondura

Directores de cortos en el encuentro de creadores
Paula Guerrero

Sevilla

El cortometraje, territorio de riesgo, experimentación y mirada libre, se erige por primera vez como protagonista en el Festival de Sevilla. Esta edición celebra el formato breve como semillero de nuevas voces y espejo de un cine en transformación. Veintisiete obras de imagen real ... y animación componen un mosaico que respira cercanía, un tejido de miradas que, más que competir, dialogan entre sí. En la pantalla, la emoción se condensa: cada plano cuenta, cada silencio tiene peso.

