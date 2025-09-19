Suscríbete a
ABC Premium

musicales

Más de 160 aspirantes tras el sueño de actuar en 'La historia interminable'

Los seleccionados participarán en el musical, que se estrenará en Fibes el 19 de diciembre

Fibes acoge desde este jueves a más de 160 aspirantes para las audiciones de 'La historia interminable', el gran musical de la temporada

El cantante y actor Mario Rizo se ha presentado este jueves a las pruebas
El cantante y actor Mario Rizo se ha presentado este jueves a las pruebas maya balanyà
Andrés González-Barba

Andrés González-Barba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El próximo 19 de diciembre se estrena en el Auditorio Fibes 'La historia interminable. El musical', uno de los espectáculos más esperados en la nueva temporada que acaba de comenzar. Se trata de una apuesta personal de beon. Entertainment, una productora de origen ... sevillano líder en la creación de grandes producciones originales con personal completamente español.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app