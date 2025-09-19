Más de 160 aspirantes tras el sueño de actuar en 'La historia interminable'

El próximo 19 de diciembre se estrena en el Auditorio Fibes 'La historia interminable. El musical', uno de los espectáculos más esperados en la nueva temporada que acaba de comenzar. Se trata de una apuesta personal de beon. Entertainment, una productora de origen ... sevillano líder en la creación de grandes producciones originales con personal completamente español.

Esta productora, cuyo productor ejecutivo es Dario Regattieri, cuenta con unas instalaciones en Mairena del Aljarafe. Ha tenido ya distintos éxitos como 'Los pilares de la Tierra, el musical', 'El médico, el musical' y 'El tiempo entre costuras, el musical'. Además, están gestionando el Teatro Calderón de Madrid.

Con motivo de la puesta de escena de esta gran producción en Sevilla, desde este jueves han comenzado unas audiciones por las que pasarán más de 160 personas, en su mayor parte procedentes de Andalucía. Aunque son de diferentes edades y tienen distintas aspiraciones profesionales, todos persiguen el sueño de formar parte de un elenco que tendrá funciones en Sevilla toda la Navidad, ya que el musical se podrá ver del 19 de diciembre al 4 de enero.

Mario Rizo es un malagueño de 33 años. En las pruebas que ha realizado este jueves ha optado a los papeles del librero Koreander y del hombre lobo Gmork. «Soy actor de musical licenciado en la ESAD de Málaga y me apetecía presentarme porque ya he participado en obras como 'Cabaret', 'Chicago' y 'Jesucristo Superstar' con las dos compañías de teatro con las que trabajo». En la prueba de canto se podía elegir una canción y este tenor ha seleccionado 'Santa Fe' del musical 'Newsies'. Al haber pasado al casting final, este sábado hará una prueba de baile y el domingo una prueba en la que interpretará a los dos personajes a los que aspira. Como amante que es de los musicales, sus favoritos son 'Los miserables', 'Wicked' y 'The book of Mormon'. Este último le gusta especialmente porque «me encanta la comedia y el humor negro».

Una joven aspirante de 10 años

Una de las más jóvenes aspirantes que se ha presentado a esta prueba ha sido Adriana Fuentes, una estudiante de 10 años de sexto de Primaria del Colegio Británico de Sevilla de Bollullos. Ella es natural de Olivares y ha atendido a ABC minutos antes de realizar la prueba para uno de los personajes protagonistas, Bastian. «Mis padres me dieron la sorpresa cuando vieron que había este casting y me apuntaron». A pesar de su juventud, esta amante de los musicales ha podido disfrutar de 'El rey León', espectáculo que vio en Nueva York hace cinco años. Aunque su formación es principalmente autodidacta, lleva años cantando, además de tocar el piano, el ukelele y la percusión. «Me encantaría hacer de Bastian porque es un personaje con el que me identifico mucho porque él inventa e imagina». Asegura igualmente que le gustaría ser cantante en un futuro. En ese sueño no está sola porque recibe un total apoyo por parte de sus padres. De hecho, su progenitor tiene en su casa un estudio de música. En la prueba ha elegido las canciones 'Parte de tu mundo', de 'La sirenita', y 'Tal vez', de 'Annie'. «Lo mejor de ella es que cuando interpreta estas canciones las lleva a su terreno y las hace suya», asegura su padre.

Sofía Monreal es una actriz y cantante malagueña que vive en Málaga. Tiene una gran experiencia profesional, sobre todo en el terreno de la televisión, ya que ha participado en series como 'Yo soy Bea' o 'Amar es para siempre'. Aunque no ha trabajado mucho en musicales, en Madrid sí participó en la obra 'Retales de mi vida'. «Me he presentado para el papel de la madre, por eso para la prueba he escogido una canción de My Fair Lady y otra de 'La ópera de los tres peniques', de las cuales al final elegiré una». Afirma asimismo esta artista que se ha traído una mochila «por si me tengo que quedar en Sevilla hasta el fin de semana». Dice además que «soy una fan de la película 'La historia interminable' porque la vi cuando era pequeña. Por eso me encantaría hacer este musical en Navidad en Sevilla, porque es una ciudad que me encanta».