Condenan al SAS tras la amputación de media pierna a un paciente por no proporcionarle cirugía vascular Le fue cercenada la pierna derecha desde la rodilla por estar necrosada la extremidad

El juzgado Contencioso Administrativo número ocho de Sevilla, según un comunicado de la Asociación El Defensor del Paciente, ha condenado en firme al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a indemnizar con 180.000 euros más intereses legales, a un sevillano al que atendieron incorrectamente en los hospitales públicos de Osuna y Écija.

Según la asociación, que ha representado al paciente en este litigio, el 12 de noviembre de 2021, F.G.P, de 55 años y con antecedentes de diabetes Mellitus, acudió al Hospital de Alta Resolución de Écija, -antes al Hospital Osuna- por parestesias en pie derecho, que fue derivando en herida del tercero y cuarto dedo, siendo valorado por el médico atención primaria, quien «desde el primer momento, como recoge la sentencia, manifestó que el paciente debía ser visto por cirugía vascular pero pese a ello, el SAS incumplió su propia recomendación».

Fue así como este sevillano ingresó en el Hospital de Alta Resolución de Écija, por pie diabético (necrosis). Allí se le hizo un angio TAC que acreditó que no tenía riego –isquemia- en los miembros inferiores y pese a ello, «no lo remitieron a un hospital con unidad de angiología y cirugía vascular, que restableciera el riego sanguíneo, como paso previo a la amputación de los dedos«.

«Pese a no tener riego y saberlo, pasaron los días y lo que iba a ser la amputación de dos dedos, se convirtió en medio pie derecho. Los días posteriores fueron un calvario de dolor para el paciente. La herida estaba fea, y olía mal, pero decían que todo estaba bien. Obviamente como dijo el perito de esta parte como era de esperar al no tener riego, el muñón de amputación evoluciono de forma desfavorable», señala la El Defensor del Paciente.

Su familia pidió el traslado al Hospital de Valme, que sí tiene unidad especializada de angiología y cirugía vascular, donde le restablecieron el riego de dicha extremidad derecha y le volvieron a intervenir.

«Desgraciadamente, el tiempo perdido con once días sin riego sanguíneo en el Hospital de Écija obligó a tenerle que amputar por estar necrosada la pierna derecha desde la rodilla. Lo que hubiera sido como mucho la amputación de dos dedos se saldó con media pierna. De no ser por la familia, que rogó el traslado a otro hospital, hoy el paciente estaría muerto», dice la asociación en su comunicado.

Carmen Flores, presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente ha lamentado que «sólo dos hospitales de Sevilla -Hospital Universitario Virgen del Rocío Y Hospital de Valme-, cuenten con unidades completas de angiología y cirugía vascular y esto es extrapolable a otras provincias».