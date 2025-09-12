Ya está aquí la UCO. Esa organización contra el crimen organizado a la que la 'fontanera' del PSOE buscaba desacreditar. Ya está aquí la OCU. La que investigaba las mordidas del Puente del Centenario de los 'Koldo and the gang'. Y ahora están buscando en el pajar de Emvisesa una aguja de oro en el Monopoly de la Alcaldía de Espadas, aquel exconsejero de la vivienda y de ordenación del territorio. Pues a ver cómo se ordenaron esos terrenos públicos allá donde Sevilla era más socialista: Pino Montano. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Paciencia y confianza en la Unidad central Operativa. Ya está aquí la OCU.

