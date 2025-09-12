la opinión de Adriano
Ya está aquí la UCO
Están buscando en el pajar de Emvisesa una aguja de oro en el Monopoly de la Alcaldía de Espadas
Ya está aquí la UCO. Esa organización contra el crimen organizado a la que la 'fontanera' del PSOE buscaba desacreditar. Ya está aquí la OCU. La que investigaba las mordidas del Puente del Centenario de los 'Koldo and the gang'. Y ahora están buscando en el pajar de Emvisesa una aguja de oro en el Monopoly de la Alcaldía de Espadas, aquel exconsejero de la vivienda y de ordenación del territorio. Pues a ver cómo se ordenaron esos terrenos públicos allá donde Sevilla era más socialista: Pino Montano. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Paciencia y confianza en la Unidad central Operativa. Ya está aquí la OCU.
