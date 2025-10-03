Tussam anuncia cambios en sus líneas este viernes por la Noche en Blanco de Sevilla 2025

Tussam ha planificado un servicio nocturno especial con motivo de la Noche en Blanco este viernes 3 de octubre donde las 8 líneas nocturnas incrementarán su oferta entre un 135% y un 50%. La frecuencias se situarán entre los 10 y los 25 minutos.

Las últimas salidas se harán desde el interior de la estación del Prado de San Sebastián a las 5 de la mañana finalizando el servicio a las 6 de la mañana. Las líneas 16 (Valdezorras) y 29 (Torreblanca) también incrementarán su oferta y finalizarán su servicio con últimas salidas a las 5 de la mañana desde la plaza Jerónimo de Córdoba y Prado de San Sebastián, respectivamente.

Esta planificación se produce en una jornada en la que hay previstas más de 160 actividades culturales abiertas al público y distribuidas por toda la ciudad. Se trata de un evento consolidado en la capital hispalense con capacidad para reunir cada año a más de 100.000 asistentes, como ocurrió en la pasada edición.

La programación incorpora atractivas novedades como las visitas a las cubiertas de la Catedral de Sevilla, recorridos multimedia por su interior y visitas guiadas a la Iglesia Colegial del Salvador. La Autoridad Portuaria de Sevilla participará con recorridos teatralizados en el Museo del Puerto, mientras que la Factoría Cultural del Polígono Sur acogerá un concierto internacional de piano, reafirmando la vocación de llevar la cultura a todos los barrios. Asimismo, el Festival de Ópera se suma con recitales en distintos rincones.

Otros espacios clásicos son el Museo de Bellas Artes, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, el Acuario de Sevilla, el Pabellón de la Navegación, el Palacio Bucarelli, la Casa de la Provincia, el Palacio de los Marqueses de la Algaba, la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, el Conjunto Monumental de San Luis de los Franceses y la Fundación Cajasol, que este año celebra el quinto centenario del edificio de la Real Audiencia de Sevilla.