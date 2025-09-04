Los 25 trabajadores del Tamarguillo que han estado en contacto con aves con gripe aviar no presentan de momento contagios

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) está evaluando a 25 trabajadores, tanto de servicios municipales como de empresas externas, que han estado en contacto con las aves infectadas con gripe aviar durante las labores de cuidado y limpieza del Parque del Tamarguillo, un foco que ha provocado la muerte de aproximadamente 70 gansos y patos.

Por el momento, según han confirmado fuentes del SAS a Europa Press, «no todas las personas evaluadas han tenido un contacto de riesgo». Aquellas que no presentan riesgo serán descartadas, mientras que se realizará un seguimiento de las que sí podrían haber estado expuestas.

Según han informado fuentes municipales a esta agencia, se trata de trabajadores del servicio municipal o de servicios externos que desempeñaron las labores de cuidado y limpieza del parque durante el episodio.

El Consistorio ha insistido en que no tiene constancia de que los expuestos hayan manifestado síntomas, pero «siguen atentos» a la evaluación de su estado del salud que, por el momento, parece ser positivo.

Por su parte, el Servicio de Salud ha subrayado que, por el momento, no presentan síntomas, y que se ha procedido a la ejecución del protocolo habitual, que consiste en la identificación, valoración y seguimiento de las personas expuestas a estas aves o a ambientes contaminados durante diez días.

Los expuestos «deben vigilar los síntomas y aparición de fiebre» y, en caso de aparición, usar mascarilla y avisar a Salud Pública, que trasladará el caso a los profesionales médicos para su tratamiento. En paralelo, incluso cuando no aparezcan síntomas, al cabo de cinco días de la exposición, se le hará una PCR específica para ver si el virus está presente.

Salud ha remarcado que también están identificando «casos sospechosos en personas que acuden a su centro de salud con una clínica compatible con la gripe y comenta que ha estado en contacto con aves enfermas o muestras».

Por otra parte, ha recordado algunas recomendaciones generales a la población, como seguir las recomendaciones en cuanto alimentación de aves urbanas en parques o en la vía pública, mantener una «muy buena higiene de manos», no tocar ni manipular aves muertas que encontremos, informar al ayuntamiento del municipio en caso de encontrar un ave muerta o vacunarse de la gripe si somos candidatos a recibir esta vacuna.