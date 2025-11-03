Suscríbete a
The Telegraph distingue a Sevilla como la mejor ciudad europea del año

El diario británico reconoce la excelencia urbana, el patrimonio, la sostenibilidad y la calidad de vida de la capital hispalense

Sandrine de Saint Sauver, CEO del 'APG World Connect': «Las aerolíneas se fijan en Sevilla por el ajetreo de grandes aeropuertos»

Angie Moreno en la redacción de The Telegraph en Londres
Angie Moreno

S. L.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, celebra con orgullo que la ciudad ha sido distinguida por el prestigioso diario británico The Telegraph con el Premio a la Mejor Ciudad Europea del Año, un reconocimiento que pone en valor ... la excelencia urbana, el patrimonio, la sostenibilidad y la calidad de vida de Sevilla.

