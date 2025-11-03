The Telegraph distingue a Sevilla como la mejor ciudad europea del año

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, celebra con orgullo que la ciudad ha sido distinguida por el prestigioso diario británico The Telegraph con el Premio a la Mejor Ciudad Europea del Año, un reconocimiento que pone en valor ... la excelencia urbana, el patrimonio, la sostenibilidad y la calidad de vida de Sevilla.

Este galardón, otorgado por uno de los medios más influyentes y respetados del Reino Unido y de toda Europa, consolida a Sevilla como un referente internacional y la sitúa a la vanguardia de las grandes capitales europeas por su capacidad de emocionar, inspirar y conectar con quienes la visitan.

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha recogido personalmente este importante reconocimiento en las oficinas centrales de The Telegraph en Londres, donde mantuvo un encuentro con responsables de las secciones de viajes y cultura del diario. Durante el acto, Angie Moreno destacó «el enorme prestigio que supone recibir este premio de una cabecera tan reconocida a nivel mundial, que reconoce a Sevilla como mejor ciudad de Europa».

Asimismo, la delegada de Turismo y Cultura señaló que «este galardón nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir trabajando para que Sevilla mantenga su posición como una de las grandes capitales europeas. Somos una ciudad que no solo se admira, sino que se vive y se siente, un destino con alma donde la historia y la modernidad conviven con naturalidad».

Por último, Angie Moreno añadió que «este reconocimiento reafirma el gran momento que vive nuestra ciudad en materia de turismo cultura, gracias al esfuerzo conjunto de instituciones y profesionales. Sevilla demuestra que se puede crecer sin perder su esencia, con una oferta cultural y patrimonial de primer nivel».