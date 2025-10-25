El socialista Rafael Pineda ofreció a un narco dar papeles a extranjeros desde su puesto en la Delegación del Gobierno

«Se ha constatado a través de la observación de las comunicaciones y por actividad operativa, la existencia de un individuo, vinculado a la Delegación del Gobierno, que pudiera estar cometiendo presuntos delitos de prevaricación y cohecho». De esta forma deja constancia ... la Guardia Civil, en un informe de la Policía Judicial, de la relación entre uno de los principales investigados de una red de blanqueo de capitales vinculados al narcotráfico y el socialista Rafael Pineda, ex alto cargo en el gobierno municipal de Alfredo Sánchez Monteseirín y hasta hace un mes y medio jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. Precisamente este cargo era usado por el narco para conseguir favores de «Rafael», como los papeles para legalizar extranjeros. A cambio, entre otras dádivas, la trama le preparaba una cesta de Navidad con un jamón 5J.

En el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla existe una causa desde 2023 en la que se andaba detrás de la pista de un numeroso grupo de empresarios, funcionarios, gestores, testaferros y hombres de paja, así como otros empleados de una red dedicada al blanqueo de capitales derivados del narcotráfico y otras actividades ilícitas, en la que uno de los bares de copas más conocidos de Gines, Green House, se convertía en epicentro de muchas de las operaciones, como ya informó ABC.

En dicha instrucción se acordó la intervención de las conversaciones telefónicas durante varios meses de los principales acusados. Las grabaciones, recogidas por los investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil en un informe con fecha de noviembre de 2024, al que ha tenido acceso este periódico, desvelan viajes a Ibiza y Marruecos, operaciones de drogas, cumpleaños por todo lo alto, creaciones de empresas, gestiones bancarias, trámites para conseguir préstamos ICO y movimientos para la obtención de la nacionalidad a personas en situación irregular.

La moto de Pineda

Una de esas grabaciones avisaba de una comida en el Green House el 20 de noviembre de 2024, por lo que se montó un dispositivo de vigilancia en Gines. Allí llegó una motocicleta, según comprobaron los agentes, cuya titularidad era de la Subdirección General de la Administración Financiera de la Administración Periférica, un organismo vinculado al Gobierno de España con funciones relacionadas con licitaciones y otros proyectos de la administración.

A continuación se producen varias llamadas entre uno de los principales narcos de la trama con un ciudadano de origen extranjero, en la que le dice a éste que le dé el resguardo que tiene en su poder tras haber pedido el NIE. A su vez, éste se lo enviaría al «delegado del Gobierno», literalmente. Aunque la Guardia Civil precisa más adelante que no se trata de esta «autoridad». Después los investigados hablan de Rafael, en referencia a Pineda.

El jefe de extranjería es «su subordinado»

«Éste (Rafael) le va a dar el NIE del tirón», ya que «es el que manda en extranjería», señala la Guardia Civil, que añade que en otra llamada el narco le dice a otro de sus súbditos por teléfono que «el delegado del Gobierno le ha dicho que le dé los papeles de todo el mundo a los que quiera arreglarles documentos de extranjería». Y continúa diciendo que el «delegado del Gobierno le ha dicho que el jefe de extranjería es su subordinado».

Tras la comida de ese día el narco llevó «al delegado del Gobierno» (en referencia a Pineda) a su casa y otro de sus empleados se llevó su moto. «Cada vez que esta persona viene coge una papalina y le gusta mucho el marisco fresco y bueno». Así lo expresa uno de los investigados en la conversación grabada, tal y como recoge el informe de la Policía Judicial. Sobre esa comida, en la que también participa un «comisario», le pregunta otro de los investigados al cabecilla, que responde: «Muy bien, como siempre, se han hartado de reír».

Según la Guardia Civil, el sentido de estas conversaciones apoyadas por la actividad operativa «deja entrever cómo una persona vinculada a la Delegación del Gobierno, y que conducía una motocicleta, mantiene una reunión/almuerzo, en la que le manifiesta a este empresario vinculado al narcotráfico que le haga llegar todos los documentos de extranjeros que quiera legalizar, ya que él tiene potestad para hacerlo». Y los agentes apuntan que esta persona, en referencia a Pineda, «estaría recibiendo de algún modo una dádiva» por estas gestiones. Cuando este cabecilla de la trama hace referencia al «delegado del Gobierno», habla de Rafael. Y aquí es donde apunta la Policía Judicial que esta actuación de Pineda deja al descubierto una actividad indiciaria de presuntos delitos de prevaricación y posible cohecho. Así se lo hace saber a la autoridad judicial.

De esta propuesta, la juez de Instrucción número 10 decidió más adelante abrir una pieza separada para investigar estos hechos. Es, en este punto, y como ya adelantó ABC, donde arranca la intervención de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que deriva en la operación urbanística que termina con la parcela de Emvisesa en Pino Montano en manos de la mujer de Rafael Pineda, odontóloga de profesión y que fue la única que ofertó en el verano de 2016, gobernando el socialista Juan Espadas el Ayuntamiento de Sevilla, por el arrendamiento de más de 10.000 metros cuadrados a razón de un canon superior a los cien mil euros. Después creó una sociedad mercantil para firmar el contrato de arrendamiento. La parcela la subarrendó a varias empresas para poner un Burger King y una gasolinera. Después ella creó otra empresa de hostelería para subarrendarse a sí mismo otros suelos de dicha parcela para montar un KFC. En esta pieza separada sólo está personado Pineda, aunque no como investigado de momento, y en ella se investigan delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.

Pero la gestión de la legalización de extranjeros no sería la única que desvela de las grabaciones sobre Rafael Pineda. Y estos favores tenían su recompensa. Así, se constata en una conversación del 2 de diciembre de 2024 en la que el cabecilla de la trama le pregunta a uno de los suyos a quién tiene que poner para regalarle la cesta de Navidad. Le pregunta si para el delegado del Gobierno. «Sí», contenta el narco. Quien, según la Guardia Civil, detalla que la cesta para esta gente «importante» debe llevar «jamón 5J», que es «lo que impresiona y después se tiran todo el año recordando la cesta».