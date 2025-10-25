Suscríbete a
El socialista Rafael Pineda ofreció a un narco dar papeles a extranjeros desde su puesto en la Delegación del Gobierno

La Guardia Civil señala que el ex jefe de gabinete del actual delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, recibió a cambio jamones 5J

Las grabaciones a los investigados en una causa por tráfico de drogas puso al Instituto Armado en la pista del alto cargo socialista y la parcela de Emvisesa

El hilo judicial que conectó el narcotráfico con el caso Pineda

Rafael Pineda, en una imagen de archivo, entrando en los juzgados de Instrucción de Sevilla
Jesús Díaz

«Se ha constatado a través de la observación de las comunicaciones y por actividad operativa, la existencia de un individuo, vinculado a la Delegación del Gobierno, que pudiera estar cometiendo presuntos delitos de prevaricación y cohecho». De esta forma deja constancia ... la Guardia Civil, en un informe de la Policía Judicial, de la relación entre uno de los principales investigados de una red de blanqueo de capitales vinculados al narcotráfico y el socialista Rafael Pineda, ex alto cargo en el gobierno municipal de Alfredo Sánchez Monteseirín y hasta hace un mes y medio jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. Precisamente este cargo era usado por el narco para conseguir favores de «Rafael», como los papeles para legalizar extranjeros. A cambio, entre otras dádivas, la trama le preparaba una cesta de Navidad con un jamón 5J.

