El hilo judicial que conectó el narcotráfico con el caso Pineda

Hasta tres causas se han ido enlazando en el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla desde que saltara una operación de la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales hasta que los agentes de la UCO visitaron la sede de Emvisesa por los papeles de la parcela de la mujer del socialista

El socialista Rafael Pineda ofreció a un narco dar papeles a extranjeros desde su puesto en la Delegación del Gobierno

Un juzgado de Sevilla y la UCO investigan la operación urbanística sobre esta parcela de Pino Montano
Un juzgado de Sevilla y la UCO investigan la operación urbanística sobre esta parcela de Pino Montano Manuel gómez
Jesús Díaz

El 15 de enero de este año en curso la Guardia Civil informaba de una operación que permitía desarticular una trama criminal dedicada al blanqueo de dinero y financiación del narcotráfico mediante empresas reales y fantasma. Inicialmente se indicaba que se habían producido 22 ... detenciones, entre los que se encontraban el empresario que lideraba la red y dos abogados sevillanos. Los investigadores apuntaban que este entramado habría blanqueado alrededor de 11 millones de euros.

