El tráfico de influencias y la corrupción en negocios centran el caso del socialista Rafael Pineda

La juez señala indiciariamente los delitos que se investigan en una causa hasta ahora bajo secreto y que pone el foco en la parcela pública de Pino Montano que pasó de Emvisesa a manos de la mujer de este dirigente del PSOE

Parcela de Pino Montano investigada por la Guardia Civil, ahora en propiedad de la mujer de Rafael Pineda
Parcela de Pino Montano investigada por la Guardia Civil, ahora en propiedad de la mujer de Rafael Pineda Manuel Gómez
Jesús Díaz

La mañana del pasado miércoles dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron por segunda vez en un apenas un mes a la sede de la empresa municipal de vivienda para seguir recabando todos los papeles existentes relacionados ... con la operación que acabó con una parcela pública de más de 10.000 metros cuadrados en manos de la mujer de Rafael Pineda, alto cargo en el gobierno socialista de Sánchez Monteseirín en el Ayuntamiento de Sevilla y hombre cercano a Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, actual vicepresidente del Congreso de los Diputados. Al mismo tiempo que los agentes recopilaban los documentos que necesitan para seguir su investigación, la juez levantaba el secreto de sumario de una causa que está en su punto de partida.

