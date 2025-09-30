Estos son los siete candidatos a Rector de la Universidad de Sevilla

Este martes culmina el plazo de presentación de candidaturas para aspirar a rector de la Universidad de Sevilla y, con la aparición de Alfonso Castro, son un total de siete los aspirantes a relevar a Miguel Ángel Castro al frente de la institución. ... Serán las primeras elecciones por sufragio universal ponderado que se lleven a cabo, lo que ha abierto el abanico de opciones y ha permitido que sean muchas las opciones de distinto perfil como futuro rector o rectora. Y es que son mayoría las mujeres que se presentan como alternativa, con un total de cuatro, por los tres hombres que han confirmado su comparecencia a estos comicios que tendrán su primera votación el 30 de octubre y su segunda vuelta el 10 de noviembre.

1 Alfonso Castro

El catedrático de Derecho Romano y ex decano de la facultad de Derecho, Alfonso Castro, ha sido el último en sumarse a la lista de aspirantes a rector. A sus 55 años y tras mostrarse crítico con la gestión de Miguel Ángel Castro cuando muchos mantenían silencio, considera que es el momento de intentar acceder al sillón de la calle San Fernando. Castro ha sido presidente de la Confederación de Decanos de España y unos de los catedráticos más jóvenes de la Hispalense. Este martes registra su candidatura para la liderar una renovación de la Hispalense que considera necesaria.

2 José Luis Gutiérrez

El decano de la Facultad de Odontología, José Luis Gutiérrez, está desvinculado de la gestión de Miguel Ángel Castro, ya que no estuvo nunca en su equipo de gobierno. Bajo el lema 'Cambiamos contigo', este médico de profesión tiene como plan para acceder al sillón de la calle San Fernando unas premisas claras: descentralizar el hiperliderazgo en la toma de decisiones de la figura del rector y presentar una propuesta configurada desde las bases hacia arriba. El candidato de Odontología valoró estar contento porque durante la precampaña han «podido convalidar que la intención del cambio en la US es una realidad». Gutiérrez ha sido jefe del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, presidente de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (2003-2006) y gerente del SAS en 2008, hasta su regreso a la actividad docente universitaria.

3 Carmen Vargas

La Catedrática de Microbiología y anterior vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización durante el mandato de Miguel Ángel Castro, fue la primera aspirante a ocupar el sillón del Rectorado en presentar su candidatura formal para el puesto de rectora de la Universidad de Sevilla. Bajo el lema 'La Universidad que nos Une', Carmen Vargas, de estrecha relación con el todavía rector, quiere aprovechar su experiencia en el gobierno universitario para «afrontar los retos de gobernanza, financiación, simplificación administrativa, digitalización, infraestructuras y sostenibilidad, y bienestar, que la US tiene por delante». Ha sido responsable de Planes de Estudios, Posgrado, Internacionalización y Relaciones Institucionales, impulsando proyectos estratégicos como la Universidad Europea Ulysseus, así como alianzas con universidades como Harvard.

4 Ana López

También vicerrectora con Miguel Ángel Castro, la Catedrática de Psicología y ex Vicerrectora de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación, Ana López, enseñó músculo en el registro de su candidatura con hasta 30 personas presentes para apoyarla. La candidata está ilusionada con una campaña denominada 'Pensando en ti', construida en torno a las personas que conforman la comunidad universitaria y a su bienestar. López agradeció la confianza de Miguel Ángel Castro y quiere aprovechar la experiencia para emprender el camino hacia la primera rectora de la historia en la US. Catedrática de Psicología del área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, adscrita al Departamento de Psicología Experimental, ha publicado más de 70 artículos en revistas de reconocido prestigio y, actualmente, forma parte del Grupo de Investigación Mujeres, Bienestar y Ciudadanía.

5 Manuel Felipe Rosa

Catedrático en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, este extremeño es otro de los vicerrectores de Castro en presentarse al puesto de máxima representación de la institución. Su compromiso de programa electoral incide en modernizar y revitalizar la universidad, aunque sin perder su esencia, combinando tradición y vanguardia. Reclama que el objetivo en el caso de alcanzar el rectorado es forjar una US fuerte, bien financiada, influyente y reconocida internacionalmente. Rosa, catedrático del área de conocimiento de Máquinas y Motores Térmico, adscrita al Departamento de Ingeniería Energética da la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, fue desde enero de 2021 a junio de 2025 Vicerrector de Transferencia del Conocimiento y por tanto, tiene experiencia en la gestión. Asegura que quiere dirigir la US porque tras haber sido también subdirector de la ETSI tiene «amplia experiencia» en colaboración con las empresas.

6 Ángeles Gallego

La catedrática del Departamento de Administración de Empresas y Marketing, Ángeles Gallego Águeda, se presenta como «una visión renovadora y comprometida con un modelo de gestión más participativo y transparente». Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y Graduada en Medicina, fue la directora del Centro de Formación Permanente de la Universidad de Sevilla, un cargo al que renunció para centrarse en su candidatura. Gallego aspira al cargo con el propósito de liderar una nueva etapa, ya desvinculada de Miguel Ángel Castro. «Es el momento de construir una universidad más participativa, inclusiva y preparada para afrontar los retos del presente y del futuro. Mi compromiso es con todos y cada uno de los miembros de la comunidad universitaria», señaló.

7 Pastora Moreno

Fue la primera catedrática de Periodismo de la Facultad de Comunicación y da clases en Comunicación. Con un programa en el que apuesta por un «cambio moderado», así como por «recuperar los valores» y aspirar a una visión «más internacional de la US», tiene el apoyo del catedrático de Geografía, Manuel Marchena, que aspiraba a rector y al que la redacción del nuevo estatuto dejó fuera de la carrera hacia la calle San Fernando. También apuesta por la «innovación como impulsor de progreso», así como por una mayor productividad en la gestión mediante la optimización de los recursos y reduciendo la burocracia interna.

Cabe recordar que en estas elecciones, si bien cada persona suma un voto, no todos tienen el mismo valor en el recuento. Según establecen los estatutos de la US, los porcentajes de ponderación del voto válidamente emitido por los distintos sectores de la comunidad universitaria serán los siguientes: el personal de los cuerpos docentes universitarios funcionarios y profesorado permanente laboral de la Universidad tiene un peso del 53 por ciento; el personal docente e investigador y personal investigador no incluido en el apartado anterior, el 7 por ciento; los estudiantes suman con sus votos el 30 por ciento; y por último, el personal técnico, de gestión y de administración y servicios, tiene un valor de su voto del diez por ciento.