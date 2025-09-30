Suscríbete a
ABC Premium

Estos son los siete candidatos a Rector de la Universidad de Sevilla

Cuatro hombres y tres mujeres aspiran a suceder a Miguel Ángel Castro al frente de la US; cuatro de ellos tienen vinculación con el todavía rector por haber formado parte de su equipo de gobierno

Patio interior del Rectorado de la Universidad de Sevilla
Patio interior del Rectorado de la Universidad de Sevilla ABC
Jaime Parejo

Jaime Parejo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este martes culmina el plazo de presentación de candidaturas para aspirar a rector de la Universidad de Sevilla y, con la aparición de Alfonso Castro, son un total de siete los aspirantes a relevar a Miguel Ángel Castro al frente de la institución. ... Serán las primeras elecciones por sufragio universal ponderado que se lleven a cabo, lo que ha abierto el abanico de opciones y ha permitido que sean muchas las opciones de distinto perfil como futuro rector o rectora. Y es que son mayoría las mujeres que se presentan como alternativa, con un total de cuatro, por los tres hombres que han confirmado su comparecencia a estos comicios que tendrán su primera votación el 30 de octubre y su segunda vuelta el 10 de noviembre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app