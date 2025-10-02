Suscríbete a
A Sevilla le cortan las alas

En octubre de 1930 se verificó el recorte de la subvención gubernamental a los vuelos entre Sevilla y Madrid manteniendo el presupuesto para la conexión aérea entre la capital y Barcelona

Un avión de la Compañía Aérea de Líneas Subvencionadas (Classa) despegando en 1930
Un avión de la Compañía Aérea de Líneas Subvencionadas (Classa) despegando en 1930 ARCHIVO ABC
Javier Rubio

Se acabó el presupuesto y se acabaron los vuelos. Así de simple. El periódico daba noticia el 1 de octubre de 1930 del expediente presentado al Consejo de Ministros por el titular de Economía, Luis Rodríguez de Viguri, «para suspender el servicio ... de la línea aérea regular a Canarias, Sevilla, Larache, Madrid, Biarritz, París, hasta fin de este año, concentrando todos los esfuerzos en la línea Madrid-Barcelona y lo que se pueda de la Madrid-Sevilla». Pero poco se pudo.

Comentarios
0
