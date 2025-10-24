Suscríbete a
Sevilla ya concede licencias urbanísticas en menos de siete días

La aprobación de la nueva Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades del gobierno de José Luis Sanz faculta a los colegios profesionales a emitir informes técnicos para agilizar los proyectos

Sevilla ya es la segunda ciudad de España con más rapidez en la concesión de licencias urbanísticas

El solar de Diego Martínez Barrios donde Insur construirá un hotel de más de 200 habitaciones
Mario Daza

Mario Daza

Uno de los principales objetivos que se marcó José Luis Sanz tras acceder a la Alcaldía en el mes de junio de 2023 fue modificar las normativas en vigor para acabar con el atasco que existía en la Gerencia de Urbanismo. Sobre la mesa ... estaban numerosas solicitudes de licencias de obras y actividades que habían sido presentadas por promotores privados para ejecutar inversiones en la capital hispalense y que no acababan de desbloquearse por esa especie de embudo que provocaba la excesiva burocracia. Para resolver este asunto, el gobierno municipal ha llevado a cabo una actualización de la Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades (OROA), ya ratificada por el Pleno, que permite reducir los plazos de manera considerable. De hecho, Sevilla está ya concediendo licencias en menos de una semana.

