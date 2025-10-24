Sevilla ya concede licencias urbanísticas en menos de siete días

Uno de los principales objetivos que se marcó José Luis Sanz tras acceder a la Alcaldía en el mes de junio de 2023 fue modificar las normativas en vigor para acabar con el atasco que existía en la Gerencia de Urbanismo. Sobre la mesa ... estaban numerosas solicitudes de licencias de obras y actividades que habían sido presentadas por promotores privados para ejecutar inversiones en la capital hispalense y que no acababan de desbloquearse por esa especie de embudo que provocaba la excesiva burocracia. Para resolver este asunto, el gobierno municipal ha llevado a cabo una actualización de la Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades (OROA), ya ratificada por el Pleno, que permite reducir los plazos de manera considerable. De hecho, Sevilla está ya concediendo licencias en menos de una semana.

La normativa, que parte de la necesidad legal que tenía el ejecutivo local de adaptarse a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de la Junta de Andalucía (Lista), otorga facultades a las Entidades Urbanísticas Certificadores de Andalucía (EUCA) y a los colegios profesionales a que participen en estos procesos, de modo que su intermediación permita en la práctica la reducción de los plazos en la tramitación y el otorgamiento de este tipo de autorizaciones. No son ellos quienes conceden la licencia, que al final debe tener la rúbrica de la Gerencia de Urbanismo para ajustarse así a la legalidad, pero sí les atribuye la capacidad de elaborar unos informes con carácter técnico que agilizan la burocracia. Todo ello, con el objetivo de que los promotores privados no acaben desesperados por los retrasos en sus peticiones y los proyectos y la inversión que tenían previstas para la capital hispalense se acaben marchando a otras ciudades que pongan sobre la mesa unas condiciones mejores y más atractivas.

Según la información a la que ha podido acceder este periódico, ya existen iniciativas urbanísticas que se han acogido a esta situación ventajosa que ofrece a día de hoy la nueva OROA. En concreto, una de las primeras que lo han hecho ha sido el proyecto de construcción de un nuevo hotel en el solar que ocupaba el antiguo edificio de Endesa en la avenida Diego Martínez Barrio de Sevilla, junto al barrio de Pirotecnia. En el mismo, el grupo Insur tiene previsto construir un nuevo hotel que oferte casi 200 habitaciones. De hecho, en las últimas semanas ya han comenzado los trabajos centrados en la demolición del antiguo inmueble, de modo que los terrenos queden despejados para empezar con la construcción del complejo hotelero. Eso sí, en la parcela se mantendrá el transformador de electricidad que allí se ubica y que es crucial para conservar el servicio que la empresa ofrece a los usuarios residentes en la zona y a las empresas que allí se ubican.

Este nuevo hotel en el barrio de Nervión, con vistas a la Plaza de España y al Casco Antiguo de la ciudad, ha conseguido la preceptiva licencia en apenas siete días, aprovechando así las ventajas de la OROA. Según las previsiones, será un establecimiento de cuatro estrellas gestionado por Panoram Hotel Management, quien ha alcanzado un acuerdo con el Grupo Insur gracias a la compañía de inversión independiente Extendam Capital Partner para la venta de la parcela ubicada en la avenida Diego Martínez Barrio de Sevilla, esquina con la calle Avión Cuatro Vientos. Su apertura está prevista en un principio para el primer trimestre del año 2028, contando entre sus amplias prestaciones con un restaurante, un gimnasio y una piscina con pool bar en la cubierta para disfrutar de un baños con vistas privilegiadas.

Las ventajas de la OROA

Con esta adaptación que se ha realizado en la normativa, el Ayuntamiento de Sevilla se ha convertido en el primero de toda Andalucía que aprovecha las ventajas de la Lista en favor de la agilización de las licencias que genera la Gerencia de Urbanismo, equiparándose a lo que ya sucedía en algunas otras ciudades como es el caso de Madrid. En la práctica, estos cambios en la OROA se resumen en una reducción al máximo legal de la concesión de las licencias, fijándose un tope de tres meses frente a los retrasos de varios años que se producían con anterioridad. Es decir, se apuesta por criterios de mayor eficacia, simplificación administrativa y eliminación de trabas y se incorporan mejoras como la potenciación de la declaración responsable, eliminando el trámite de la licencia de apertura y facilitando que los nuevos establecimientos se puedan poner en marcha con inmediatez.

La Ventanilla Única es la otra gran novedad de la ordenanza. Un concepto que permite que los promotores no tengan que acudir a varias instancias para conseguir todas las autorizaciones necesarias, sino que puedan hacer sus gestiones a través de un mismo procedimiento. Como ejemplo, hasta la aprobación de la OROA se consumía un plazo de unos tres meses en realizar una hoja de tramitación, a los que había que sumar ocho meses del informe técnico y un mes más para la resolución definitiva. Esos plazos quedan a partir de ahora reducidos al máximo, gracias entre otras cosas a las tres vías de las que disponen los interesados para solicitar la licencia. Se trata, de los colegios profesionales, de las Entidades Urbanísticas Certificadoras (EUC) a instancia de un promotor o particular y, finalmente, a través de la Gerencia de Urbanismo por medio de un convenio, encomienda o contrato.