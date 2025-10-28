Así sería Sevilla en un apocalipsis zombie: muertos vivientes en El Tremendo

La inteligencia artifical avanza a pasos agigantados y ya ha dado la primera muestra de cómo podría ser Sevilla si la invadieran los zombies. A pocos días de celebrar Halloween, Andrés, un creador de vídeos especializado en este tipo de contenidos, ha reflejado a ... la perfección la dejadez de una Sevilla abandonada.

Desde edificios plagados de vegetación hasta zombies bebiendo cerveza en el Tremendo. Un escenario rocambolesco, pero que a más de uno le gustaría ver en la gran pantalla.

Una ciudad apocalíptica sin supervivientes

El escenario perfecto para la mítica serie The Walking Dead podría ser la avenida de la Constitución. Aunque seguro que no esperábamos ver a personas infestadas medio moribundas pidiendo una cerveza. Estos zombies parecen haber captado el gen del purismo y el enterismo.

Pero así es Sevilla, con su indiosincrasia. A la perfección lo ha plasmado Andrés, después de hacer una recreación de Madrid y Barcelona.

Entre los comentarios más ingeniosos se pueden leer algunos como «Falta una cofradia por la calle, aunque hubiera un apocalipsis eso no faltaría«. Y no le falta razón si recordamos el macro fin de semana de eventos que vivió la ciudad en septiembre; y donde no faltó una procesión.

Incluso, otra usuarioa comenta con humor que un autobús de la línea 37 no podría haber jamás porque no pasan con tanta frecuencia. Pero así es la Sevilla apocalíptica que ha imaginado Andrés. El famoso letrero de Cruzcampo del edificio de Plaza de Cuba cayéndose, las Setas repletas de vegetación, el tranvía enterrado en raíces...

El vídeo acumula más de 300.000 reproducciones en TikTok y se ha convertido en un auténtico pozo de comentarios ingeniosos.