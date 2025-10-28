Suscríbete a
ABC Premium

Así sería Sevilla en un apocalipsis zombie: muertos vivientes en El Tremendo

Un vídeo creado con inteligencia artificial muestra cómo sería la capital hispalense si el mundo se acabase

Parece Estados Unidos, pero es el pueblo con las fachadas más terroríficas y está en Sevilla

Recreación con inteligencia artificial de cómo sería Sevilla zombie
Recreación con inteligencia artificial de cómo sería Sevilla zombie Andreew
Carolina Álvarez Álvarez

Carolina Álvarez Álvarez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La inteligencia artifical avanza a pasos agigantados y ya ha dado la primera muestra de cómo podría ser Sevilla si la invadieran los zombies. A pocos días de celebrar Halloween, Andrés, un creador de vídeos especializado en este tipo de contenidos, ha reflejado a ... la perfección la dejadez de una Sevilla abandonada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app