La Sevilla vaciada

Perder habitantes es perder dinero. Así de crudo. En un contexto en el que el Gobierno de España le está dando la espalda a Sevilla en todo — tren al aeropuerto, metro, túneles de la SE-40, Abengoa... —, la caída demográfica de la capital ... es una excusa perfecta para que desde Madrid sigan pasando olímpicamente de nosotros. El descenso de población se traduce directamente en una menor aportación del Estado a las cuentas municipales, lo que implica una bajada del presupuesto y, por tanto, una menor capacidad de inversión . En los últimos años, tanto Juan Espadas como Antonio Muñoz se han remangado para evitar esta sangría, que comenzó a preocupar a los políticos cuando el Ayuntamiento pasó de tener 33 a 31 concejales al bajar de los 700.000 habitantes.

La deriva continúa y en cada revisión del padrón se pierde un puñado de habitantes, lo que indica que los planes de recuperación ideados en la Plaza Nueva no han servido para nada. Las razones de esta fuga son sencillas: el precio de la vivienda no es asequible en la capital para los jóvenes, no se está construyendo vivienda nueva suficiente que compense la proliferación de los pisos turísticos, que han vaciado las zonas céntricas, y tampoco hay beneficios fiscales que inviten a empadronarse en la ciudad. En Dos Hermanas, Alcalá o Tomares hay más viviendas en construcción y más baratas, pero además se paga menos IBI, menos impuesto de circulación y menos tasas para montar un negocio o hacer una obra.

En la capital son más caros los impuestos y las viviendas, por lo que la gente se va a los pueblos

En la última década se ha producido un movimiento centrífugo desde la capital al cinturón metropolitano, pero la clase política no ha sabido anticiparse a esta tendencia , por lo que el tráfico en Sevilla es en estos momentos un caos a pesar de que el parque móvil de la ciudad no es de los más grandes de España. Es un problema de organización. Sin la SE-40, la red de metro y la ampliación del puente del Centenario , los desplazamientos en vehículo privado se han multiplicado. Espadas solía repetir cuando era alcalde que había que poner en marcha una estrategia metropolitana, pero él se marchó sin llevarla a cabo. El resultado es que la ciudad está perdiendo población en favor de los municipios aledaños, donde pagan sus impuestos los sevillanos huidos del casco urbano, mientras la gran ciudad sufre el desgaste del uso cotidiano . Es decir, la gente duerme y tributa fuera, pero vive en Sevilla. Los servicios tiene que prestarlos el Ayuntamiento, pero los ingresos caen porque baja su demografía. Es la pescadilla que se muerde la cola. Por eso Tussam es una empresa deficitaria, Lipasam es un desastre y Urbanismo tiene un atasco que no hay quien arregle. A menos gente, menos recursos. Y a menos recursos, menos gente. Este es el círculo vicioso en el que anda metida la cuarta ciudad de España... por ahora. Porque Zaragoza y Málaga andan al acecho para arrebatarle el puesto. Con un simple dato se entiende todo mejor: hay noches en las que hay más guiris que sevillanos durmiendo en el Centro.