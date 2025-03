La ropa tendida en apartamentos turísticos de Sevilla indigna a vecinos y defensores del patrimonio

Hay ropa tendida en los balcones de algunos apartamentos turísticos en pleno centro de Sevilla , en zonas monumentales, a unos metros de la Catedral o la Giralda de Sevilla o incluso en edificios protegidos. Se puede comprobar dando un paseo por la ciudad, donde se ven las prensas colgadas en terrazas y balcones: camisetas, calzoncillos y otras ropas. Incluso se han visto esas colgaduras en plena avenida de la Constitución. La mayoría son en apartamentos turísticos, muchas veces usados para despedidas de soltero, pero también pueden verse en algunos hoteles de la ciudad, aunque esto ocurre en menor medida.

Es algo que viene ocurriendo desde hace tiempo pero que ha provocado las quejas y las denuncias en las redes sociales y que indigna a las asociaciones de vecinos, s obre todo las más afectadas del entorno del barrio de Santa Cruz o la Casa de la Moneda o incluso a las asociaciones de defensa del patrimonio.

Porque además hay ciudades que tienen una regulación específica en este sentido. Tant o Madrid como Barcelona o Valencia lo contemplan en sus ordenanzas municipales en las que, de una manera u otra, se especifica que la ropa no debe estar visible en los tendederos. Por eso todas las fuentes consultada aseguran que lo que está ocurriendo en Sevilla es algo que resulta «horrible».

«Estéticamente es un horror», dicen los vecinos. Joaquín Egea, de Adepa, cree que es cuestión de falta de sanciones y que la policía debería actuar

El portavoz de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico de Sevilla, Adepa, Joaquín Egea, asegura que en Sevilla «estamos peor que en Nápoles» y que es algo que refleja el «incivismo» no solo de algunos turistas que llegan a la ciudad sino que también está promovido por la «falta de sanciones». En esa línea, Egea considera que está provocado por esa falta de vigilancia y que las fachadas hay que conservarlas. «Ya casi nos hemos olvidado de aquellos policías municipales que tomaban nota de las obras que había en una calle, del coche mal aparcado y de que vigilaban y sancionaban«, explica Egea insistiendo en la necesidad de que haya más control.

Desde el barrio de Santa Cruz, la presidenta de la asociación de vecinos, María José Rey, corrobora que es algo que se encuentran a menudo en balcones de apartamentos turísticos y hoteles y que siempre están pendientes para que no ocurra porque «estéticamente es un horror». A ella le avisan los vecinos y les mandan fotos . «Lo que estamos haciendo es llamar a los apartamentos para que los quiten», explica Rey que admite que algunas veces tardan en hacerlo.

Toallas y ropa tendida en un balcón de una calle del centro de Sevilla F. J. Montiel

En este sentido, Rey asegura que los apartamentos turísticos deberían tener «unas normas « que incidieran en que los clientes que llegan deben tener comportamientos cívicos como no dejar la basura fuera de los contenedores o no tender la ropa. A Ángel Hueso, presidente de las asociaciones de vecinos de la zona Norte, calle Feria y Pumarejo, tampoco le gusta aunque su zona no haya aún muchos apartamentos turísticos.

Como una zona costera

Y también están en contra de encontrarse ropa tendida los guías turísticos que enseñan la ciudad. Una de ellas, Clotilde Palomino, afirma que se ha encontrado prendas tendidas hasta en fachadas de edificios emblemáticos de Aníbal González. «La verdad es que cada vez nos parecemos más a una zona costera, parece que estamos en la playa» , dice. Esta guía, que suele llevar a los turistas por todo el centro de la ciudad, insiste en que habría que pedir «calidad» y que es una práctica que debería prohibirse. «Una ropa tendida en los balcones lo estropea todo».

Los hoteleros no han querido valorar el tema porque consideran que es una práctica que suele darse en apartamentos turísticos mientras desde el Ayuntamiento de Sevilla tampoco se pronuncian.