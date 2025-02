La masificación turística, un mal que amenaza de nuevo el Casco Histórico de Sevilla

Doce y media de la mañana. Los 39 grados que marca el termómetro en el Centro de Sevilla no persuaden a las decenas de turistas que buscan sombra y asiento en la plaza del Triunfo y en la de la Virgen de los Reyes. Mateos ... Gago ya tiene buena parte de los veladores ocupados y en el Alcázar no cabe un alfiler. No es necesario que se celebre un evento en la ciudad para que la afluencia turística crezca . La recuperación se acelera y las cifras se acercan ya a las antes de la pandemia.

La masificación de los espacios monumentales, que era uno de los males que trajo el boom de los viajes, vuelve a ser un problema al que se empiezan a aplicar las primeras medidas. Por lo pronto ha desaparecido la cola ante la puerta del León del conjunto palaciego , que se ha convertido en el primer reclamo turístico de la ciudad. El cambio de la taquilla al Patio de Banderas y la mejora de la venta de entrada por internet ha logrado repartir las visitas reduciendo la presión sobre este espacio. Ese es el primer paso, el segundo será replantear los aforos, una decisión que estudian sus gestores, que vendría acompañada de una mayor protección de las áreas visitables con cierres, programados de las mismas y más programas para concienciar a los usuarios. El modelo propuesto es bueno, lo que está por ver es si los plazos de aplicación responden a las necesidades, pues tal vez se adopten las medidas cuando sea tarde. Eso ha ocurrido con la regulación de los pisos turísticos, que entró en vigor hace una semana . Este cambio en la normativa, que los equipara en obligaciones a hoteles y apartamentos, no ha sido fácil de articular, pues las competencias son principalmente de la Junta que ha prestado muy poca atención a la expansión desmedida del fenómeno. Llega cuando la ciudad tiene más de 7.300 viviendas con licencia de hospedaje y capacidad para 35.000 personas, 11.000 más que la planta hotelera. «Las nuevas tecnologías son un aliado para esta tarea, que no es nada fácil», admite el responsable de Contursa, Otro de los sistemas para redistribuir los flujos es la instalación de sensores que ya se ha llevado a cabo en el barrio de Santa Cruz y la zona monumental de Triana, como explica a ABC Antonio Jiménez , el gerente de Contursa . Se trata de un sistema para identificar la densidad de visitantes que da la opción de enviar a los mismos mensajes a través del móvil con sugerencias. Estas irán orientadas a repartir los grupos por otras zonas como la Macarena y la parte norte del Centro. Conocer el perfil de los visitantes «Otro proyecto que también está en marcha es la instalación de puntos wifi para conocer el perfil de los que nos visitan », señala Jiménez. De ello se encarga la empresa sevillana Galgus que ya lo ha implantado con éxito en negocios particulares y que pronto estará también en servicio. «Las nuevas tecnologías son un aliado para esta tarea, que no es nada fácil», admite el responsable de Contursa, la empresa municipal responsable de la gestión del turismo en la ciudad. Pero no todo es inteligencia artificial. Para mejorar la convivencia entre visitantes, profesionales y vecinos se ha creado una mesa de cogobernanza para implantar medidas que ayuden a mitigar las molestias de la actividad turística. Una de ellas es regular el uso de megáfonos de los guías y limitar los grupos que van en bicicleta , patinetes y 'segway' por calles y zonas peatonales. Para ello se apoyarán en los agentes de la Policía turística que aumentarán la vigilancia para que se cumpla la ordenanza. Lo mismo se aplicará a la venta ambulante y los materos en zonas como la Plaza de España. Todo ello se empezará a aplicar este otoño.

