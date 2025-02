Los primeros desplazados de la guerra ya tienen una red de familias de acogida en Sevilla

Los primeros desplazados por la invasión rusa de Ucrania llegarán esta semana a Sevilla donde los esperan ya familiares, amigos y una pequeña red de hogares acogedores que está tejiendo la parroquia de la calle Santa Clara , que se ha convertido en un centro logístico y de operaciones para ayudar a los que viven el horror estos días. Un autobús con sesenta refugiados a bordo ha emprendido ya el viaje desde Alemania para llegar a España estos días. «Aún no sabemos cuándo, pero esperamos que sea esta misma semana», comenta a ABC Nataliia Ostrovska , que es la persona que se está encargando de buscarles techo y recursos.

Cuenta que «algunos se quedarán con familiares y amigos que trabajan aquí, pero hay otros, sobre todo madres con hijos, que no tienen a nadie». «Hemos recibido muchísimas peticiones para acoger a los niños, pero no los podemos separar de sus padres, porque ya tienen bastante trauma con lo que han vivido y no podemos agrandarlo aislándolos», asegura. Esa pequeña red ha comenzado con diez familias voluntarias que ya empiezan a hacer acopio de ropa y productos para darles la bienvenida. La generosidad de los sevillanos emociona a Nataliia, pero esa ayuda se queda pequeña porque «mucho me temo que van a venir más si esto sigue así », lamenta.

Natalia y otro voluntarios de la iglesia de San Demetrio de Tesalónica se están reuniendo estos días con instituciones y administraciones. En agenda tiene ya un encuentro con el Ayuntamiento de Sevilla para ver si hay disponibilidad en los pisos de Emvisesa . Es cierto que nunca sobran, pero el alcalde, Antonio Muñoz, se comprometió a aportar recursos para recibir a los refugiados y ahora es el momento de responder. También hablan con las organizaciones sociales que cuentan con centros y viviendas tuteladas por si tienen espacio.

«Los esperamos aquí y vamos a hacer todo lo posible por que se sientan arropados en medio de lo que están viviendo», asegura Nataliia Ostrovska. El plan es hacer una presentación en la propia iglesia con las familias que los van a recibir y en ese primer contacto los voluntarios harán de intérpretes. Piensa que será un momento «emotivo y difícil», pero no hay tiempo para el descanso en una situación así. A la par trabajan en la colecta de medicamentos, material sanitario y alimentos no perecederos que están recaudando para enviarlos a Ucrania. Desde distintos puntos de Andalucía han partido varios furgones hacia la frontera de Polonia desde donde distribuyen estos productos tan necesarios.

Prioridad para las peticiones de asilo

En lo que toca al trámite administrativo, los desplazados de la guerra van a encontrar «todas las facilidades» en la Oficina de Extranjería de Sevilla, que ya recibido ya la orden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de dar prioridad a las peticiones de asilo de esta nacionalidad, como confirman a este medio fuentes de la Subdelegación del Gobierno. Las fuentes consultadas aseguran que «de momento no están llegando demasiadas», pero la intención es que tengan los papeles en regla en el menor tiempo posible.

A la par, la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo se está coordinando con las entidades que trabajan sobre el terreno, tanto en las fronteras con Ucrania como en las zonas de conflicto, para conocer sus necesidades. También han publicado un listado de estas instituciones para evitar estafas, pues estos días se ha detectado un aluvión de peticiones de ayuda a través de redes sociales y aplicaciones telefónicas y no todas son lícitas.