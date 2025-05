El Plan de Movilidad termina por romper al grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Sevilla

No se ha llegado aún al ecuador del mandato municipal en Sevilla y no sólo están de salida el propio alcalde, un Juan Espadas inmerso en el proceso de primarias del PSOE andaluz para aspirar a presidir la Junta, o el líder de la ... oposición, un Beltrán Pérez al que el PP ya le ha mostrado la puerta de salida de la Plaza Nueva, sino que hasta las formaciones minoritarias se diluyen. El caso más significativo es el del grupo Adelante Sevilla , la marca blanca de Podemos en la capital andaluza, en la que confluyen el propio partido morado y también Izquierda Unida . Aquí la creciente división de los últimos meses es ya una ruptura en toda regla. Y faltan más de dos años para completar el mandato.

El detonante definitivo ha sido el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) , aprobado este miércoles en una sesión plenaria extraordinaria del Ayuntamiento de Sevilla. Este nuevo instrumento de planeamiento contó con un amplio apoyo entre los votos de PSOE y los de Ciudadanos, 17 en total, más la abstención de los ediles populares. Pero, sorprendentemente, también se unió al plan, mediante la abstención, la portavoz de Adelante Sevilla, Susana Serrano , más cercana habitualmente a las tesis socialistas que los otros tres componentes del heterogéneo grupo. Serrano forma parte de Podemos, al igual que la concejal Sandra Heredia , pero ésta está englobada en los anticapitalistas (la corriente de Teresa Rodríguez, ya fuera de la dinámica de la organización podemita) y la ruptura de éstos con Podemos ha provocado que la edil vaya por libre desde hace algunos meses. De hecho, desde la cúpula de Podemos en Sevilla se viene estudiando la opción de abrirle un expediente disciplinario o hasta expulsarla, aunque podría retener su acta de concejal y votar como no adscrita. Las dos capitulares que proceden de los famosos 'círculos' morados se han distanciado inexorablemente.

A todo ello se suma que en Adelante Sevilla los otros dos ediles son de Izquierda Unida y también suelen actuar como versos sueltos dentro del grupo municipal, donde reclaman su autonomía a pesar de haber confluido con Podemos en las elecciones. Ambos concejales sí se mantienen no sólo unidos entre ellos sino mucho más adheridos a la posición de su partido de cabecera, como suele suceder en el caso comunista, donde el dogmatismo es bastante mayor que en Podemos. Daniel González-Rojas y Eva Oliva llevan también meses actuando con bastante independencia con respecto a la portavoz. Tanto es así que hace unos meses el primero aprovechó que Serrano se había quedado sola en el grupo por la disidencia de Heredia para reclamar el puesto de portavoz, que llegó a ostentar en varios plenos después de votarse internamente y reunir él dos apoyos frente a la soledad de su ‘rival’. Una jugada rápida. Con todo, Serrano logró luego erigirse en la responsable máxima de Podemos en la ciudad y la organización obligó a González-Rojas a renunciar a la portavocía, que recuperaba la líder local de la formación de Pablo Iglesias . Se pactó una alternancia entonces, quedándose la podemita la portavocía este año 2021 para ser relevada el que viene por el comunista. Pero la paz era del todo ficticia, como se pudo comprobar en el pleno de este miércoles.

Susana Serrano, al igual que la corriente más oficial de Podemos en Sevilla, está de acuerdo con el Plan de Movilidad impulsado por el gobierno local del socialista Espadas, de ahí que ella diera su respaldo en forma de abstención. La anticapitalista Heredia, no obstante, mantuvo su postura discrepante con respecto a la organización morada y votó en contra de la propuesta municipal, como hicieron también los dos concejales de IU. De los cuatro que forman Adelante Sevilla, tres rechazaron el PMUS , pero su portavoz no, oficializando una división que no parece tener ya vuelta atrás. Es la primera vez que ocurre algo así, un voto que rompe la disciplina de grupo. La fórmula de la confluencia ya no funciona.